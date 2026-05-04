Ρέθυμνο:Έκθεση Έργων του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης

Τα εύθραυστα ίχνη των συμβόλων

Επιμέλεια: Μαρία Μαραγκού

Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης συνεχίζοντας τον διάλογο με ζητήματα της τέχνης και της κοινωνίας, επανέρχεται στο έργο του Νίκου Αλεξίου, με την αναδρομική του έκθεση Τα εύθραυστα ίχνη των συμβόλων.

Πρόκειται για μία έκθεση που επιθυμεί να δείξει στο κοινό αποσπάσματα από το σύνολο της πορείας του σημαντικού καλλιτέχνη.

Ο Νίκος Αλεξίου γεννημένος το 1960 στο Ρέθυμνο, πληροί τα χαρακτηριστικά του τοπικού και του διεθνή καλλιτέχνη.

Όπως αναφέρει στο κείμενό της η επιμελήτρια της έκθεσης, Μαρία Μαραγκού,

… Τα εύθραυστα ίχνη των συμβόλων του, είναι οι Λαβύρινθοι, τα Ηλιακά Δωμάτια, τα Μοναστήρια, οι Πλατείες, οτιδήποτε μπορεί να αφεθεί στον εσωτερικό κώδικα του έργου που επαναλαμβάνεται το ίδιο με διαφορετικά μέσα και εκφράσεις σαν ψαθυρό ίχνος που εγγράφει δίχως να κυριαρχεί.

Πρόκειται για το ρωμαλέο του εύθραυστου με κινητήριο δύναμη τη χειρωναξία του χρόνου και της σιωπής, το άυλο που εγγράφει τη φέρουσα μνήμη.

Η δουλειά του Αλεξίου, έχει τη βάση της στις μνήμες, από την παιδική του κουβέρτα έως το Άγιο Όρος στο οποίο έζησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η μνήμη συνυφαίνεται με εκατοντάδες «ρόλους», στο χαρτί σε μορφή σειριακή ενώ η εμμονή στη λεπτομέρεια ορίζει το παιγνίδι μιας αθωότητας που κρύβει τραγικές εκφάνσεις.

Τα καλάμια και οι σπάγκοι του Νίκου ή τα χαρτιά, ισορροπούν αλλά και κινδυνεύουν να σπάσουν, να καταστραφούν με την παραμικρή αδέξια κίνηση…

Τα έργα προέρχονται από την αδελφή του Πόπη Αλεξίου, από τη Συλλογή Έργων Τέχνης της AlphaBank, τη συλλογή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και τη συλλογή του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης.

Εγκαίνια: Παρασκευή 8 Μαΐου, 7:30 μ.μ.

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Μεσολογγίου 32, Ρέθυμνο

Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι από τις 9 Μαΐου έως τις 6 Νοεμβρίου 2026.