Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΟΦΗ.

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, συμμετείχε στη μεγάλη γιορτή, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ.

Η ιστορική ομάδα του Ηρακλείου γιόρτασε για τον έναν αιώνα ζωής της, τιμώντας την ημέρα που συστάθηκε το πρώτο, ανεπίσημο Διοικητικό Συμβούλιο στην ιστορία του συλλόγου.

Σε μια μοναδική εκδήλωση βραβεύτηκαν ιστορικές μορφές του συλλόγου. Παίκτες, προπονητές και διοικήσεις που έγραψαν χρυσές σελίδες στην ιστορία της Ομάδας.

Στην εκδήλωση, όμως, παρουσιάστηκε και το όραμα για το μέλλον της ομάδας καθώς ανακοινώθηκε το πλάνο για ένα νέο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο.

Η 22η Νοεμβρίου 1925 αποτελεί ορόσημο, καθώς εκείνη την ημέρα λήφθηκε η απόφαση για την ίδρυση του συλλόγου, με τη σύσταση του πρώτου, άτυπου, Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων ο Ηρακλειώτης Βουλευτής έκανε την ακόλουθη δήλωση : «100 χρόνια ΟΦΗ-Ενας αιώνας Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου! Ήταν 22 Νοεμβρίου 1925 όταν άναψε η πρώτη φλόγα στο Ηράκλειο, πριν την ίδρυση του ΟΦΗ! Της κορυφαίας ομάδας της Περιφέρειας και της νησιωτικής Ελλάδας.

Έναν αιώνα πριν, το Δεκέμβρη του 1925 με βάση την απόφαση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, γεννήθηκε ο Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου, ο ΟΦΗ. Με τμήματα ποδοσφαίρου, αθλοπαιδιών, στίβου, κολύμβησης, ποδηλασίας και από το 1928 με γυναικεία ομάδα βόλεϊ.

Στα 100 χρόνια της ζωής του, ο ΟΦΗ αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ομαδικής δουλειάς, ευγενούς άμιλλας, αλληλεγγύης και συντροφικότητας στον αγώνα, για την πρόοδο και την επιτυχία.

Οι συμπολίτες μας από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, αγκάλιασαν την αγαπημένη ομάδα του Ηρακλείου. Αποτελεί την κοινή αναφορά της πόλης μας, που ενώνει όλους τους Ηρακλειώτες. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο που, ο Ο.Φ.Η. είναι ξακουστός και ιδιαίτερα αγαπητός όχι μόνο στο νησί μας αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μέσα από την ιστορική πορεία του προς την κατάκτηση της επιτυχίας, που μας κάνει περήφανους και μονίμως μας εμπνέει.

Εξάλλου, η ιστορική ομάδα σκοράρει και στο γήπεδο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Όπως τότε που, οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο του ΟΦΗ έδειξαν για μια ακόμα φορά το μεγαλείο της ψυχής τους, δίνοντας ουσιαστική βοήθεια στους πληγέντες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Δήμου Χερσονήσου, το 2020.

Η ιστορία του ΟΦΗ μας γεμίζει περηφάνεια και μας δείχνει το δρόμο της προόδου. Χρόνια πολλά στον ΟΦΗ. Χρόνια πολλά στο μαύρο και δοξασμένο σύμβολο του Ηρακλείου. Χρόνια πολλά στους σημερινούς συνεχιστές του ιστορικού μεγαλείου. Να φέρνει πάντα επιτυχίες στον κόσμο του που τον αγαπά και γεμίζει τα γήπεδα.»