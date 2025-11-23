Ηράκλειο:Δήλωση της Ελένης Βατσινά για τη συμπλήρωση 100 ετών για τον ΟΦΗ

Στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου έδωσε το “παρών” η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά. Σε δήλωσή της ανέφερε:

Ο ΟΦΗ γιορτάζει όχι μόνο τα 100 χρόνια ιστορίας του, αλλά και 100 χρόνια πάθους, αξιοπρέπειας και συνέπειας απέναντι στις αξίες που τον καθόρισαν.

Από τις γειτονιές του Ηρακλείου μέχρι τα μεγάλα γήπεδα της χώρας, ο ΟΦΗ απέδειξε πως η δύναμή του βρίσκεται στους ανθρώπους του – στους παίκτες, στους προπονητές, αλλά πάνω απ’ όλα στους φιλάθλους που τον στηρίζουν με περηφάνια σε κάθε βήμα.

Με σεβασμό στο παρελθόν και πίστη στο μέλλον, ο ΟΦΗ συνεχίζει να γράφει την ιστορία του, πιο ενωμένος και πιο αποφασισμένος από ποτέ.