ΚΡΗΤΗ

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Κυριακή 31 Μαΐου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν αύριο, Κυριακή 31 Μαΐου, σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, λόγω εργασιών συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης των δικτύων.

Στο Ηράκλειο, η διακοπή θα γίνει από τις 16:00 έως τις 18:00 στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων και συγκεκριμένα στα χωριά Δαμάνια, Μεταξοχώρι, Αρμανώγεια, Μονή Επανωσήφη και Αρκάδι.

Στα Χανιά, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 έως τις 15:00 περιοχές του Δήμου Χανίων, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς και σε όλους τους κάθετους και παρακείμενους δρόμους.

Στο Λασίθι, διακοπή ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί από τις 07:00 έως τις 09:00 στον Δήμο Σητείας. Θα επηρεαστούν οι οδοί Βουρλιδάκη, το τμήμα της οδού Καταπότη από την αρχή της έως την οδό Μυσώνος, καθώς και οι οδοί Δασκαλογιάννη και το αρχικό τμήμα της Βιτσέντζου Κορνάρου.

Τουρισμός: Ανοδική πορεία το '26 – Ποιο...

Την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2026, καταγράφηκαν 3,5 εκατ....

Ακρίβεια και Πανελλαδικές «φρενάρουν» τα ταξίδια το...

Λιγότεροι φέτος οι ταξιδιώτες το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος Μειωμένη...

