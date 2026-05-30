Πανσέληνος Μαΐου: Πότε θα δούμε το «Μπλε Φεγγάρι»

Τι είναι αυτό το εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο του Μαΐου.

Το εντυπωσιακό ολόγιομο φεγγάρι και αστρονομικό φαινόμενο του Μαΐου θα γίνει αύριο τελευταία μέρα του μήνα.

Ο Μάιος μετά το «Φεγγάρι των Λουλουδιών» που είδαμε στις αρχές του, τώρα ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την πανσέληνο, περίφημο «Μπλε Φεγγάρι».

Από τη μία πλευρά έχουμε το «εποχικό» μπλε φεγγάρι, το οποίο είναι η τρίτη πανσέληνος μέσα σε μια εποχή του χρόνου που τυχαίνει να έχει συνολικά τέσσερις πανσελήνους, σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της NASA.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το «μηνιαίο» μπλε φεγγάρι, το οποίο προέκυψε από μια παρερμηνεία του πρώτου ορισμού και αναφέρεται στη δεύτερη πανσέληνο που συμπίπτει μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.

Αύριο λοιπόν, στις 31 Μαΐου 2026, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα μηνιαίο μπλε φεγγάρι, ενώ για να αντικρίσουμε το επόμενο εποχικό μπλε φεγγάρι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 21 Αυγούστου 2032.

Στην πραγματικότητα, το χρώμα του φεγγαριού αλλάζει και παίρνει μια γαλαζωπή απόχρωση μόνο κάτω από πολύ συγκεκριμένες και σπάνιες ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τις πυρκαγιές στον Καναδά το 1950. Στις 24 Σεπτεμβρίου, ένα γιγαντιαίο στρώμα καπνού, πλάτους σχεδόν 320 χιλιομέτρων από δασικές πυρκαγιές στην Αλμπέρτα, σκέπασε τις Μεγάλες Λίμνες και περιοχές των ΗΠΑ. Ο καπνός έφερε σκοτάδι μέσα στο μεσημέρι και έκανε τον Ήλιο να λάμπει με απόκοσμα ροζ, μπλε, ακόμα και μωβ χρώματα.

ΠΗΓΗ: http://newsit.gr