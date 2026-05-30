Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έκθεση Τυχεροπούλου φέρνει ανατροπές

Σύμφωνα με το πόρισμα που συνέταξε η Τυχεροπούλου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τους 6 από τους 13 βουλευτές της ΝΔ των οποίων ήρθη η ασυλία, αποκλείεται η τέλεση αδικήματος.

Η έκθεση Τυχεροπούλου φέρνει ανατροπές στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς φαίνεται ότι θα οδηγήσει στην απαλλαγή τουλάχιστον 6 από 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθη η ασυλία.

Πρόκειται ειδικότερα για το εσωτερικό πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που συνέταξε η Παρασκευή Τυχεροπούλου. Η ειδική επιστήμονας που οδήγησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις και από την οποία ζήτησε η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας, Πόπη Παπανδρέου, να συντάξει πόρισμα για τις υποθέσεις, για τις οποίες έχει αρθεί η ασυλία συνολικά 13 βουλευτών της ΝΔ.

Το πόρισμα παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου 2026. Υπενθυμίζεται ότι οι ασυλίες των βουλευτών είχαν αρθεί ήδη από τις 22 Απριλίου και η συζήτηση στη Βουλή για την προανακριτική πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου.

Οι βουλευτές, τους οποίους είχε κατηγορήσει για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και οι συνήγοροι τους παρέλαβαν το πόρισμα μέσω της δικογραφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον οι μισοί διαπίστωσαν ότι η έκθεση Τυχεροπούλου καταλήγει ότι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες τους με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προκάλεσαν ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ποιους φέρεται να “δικαιώνει” η έκθεση Τυχεροπούλου

Σύμφωνα με τις ίδιες προσκείμενες στους φερόμενους ως εμπλεκόμενους πηγές, η κ, Τυχεροπούλου εξετάζει συνολικά τις υποθέσεις 11 βουλευτών των οποίων ήρθη η ασυλία. Για τις έξι από αυτές στην έκθεση αποκλείεται κατηγορηματικά η οποιαδήποτε ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Μεταξύ αυτών ο πρώην υπουργός, Σπήλιος Λιβανός, για τον οποίο η αντιπολίτευση είχε καταθέσει αίτημα για προανακριτική, και ο πρώην υπουργός Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, αλλά και ο Νότης Μηταράκης.

Για τις υπόλοιπες πέντε υποθέσεις βουλευτών της ΝΔ, το πόρισμα Τυχεροπούλου σημειώνει πως αν υπήρξε ζημία, αυτή δεν μπορεί να αποδειχθεί, αναφέρουν οι ίδιες πάντα πηγές. Σημειωτέον δε ότι σύμφωνα με τον συνήγορο του παραιτηθέντα από το αξίωμα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και της βουλευτή Κατερίνας Παπακώστα, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, το πόρισμα Τυχεροπούλου περιορίζει δραματικά το ύψος της ενδεχόμενης ζημίας για το Δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η ζημία του Δημοσίου συνολικά υπερβαίνει το 1.200.000 ευρώ. Ενώ κατά την Έκθεση Τυχεροπούλου η ενδεχόμενη ζημία φτάνει τα 115.000 ευρώ, ποσό το ένα δέκατο από αυτό που εκτιμάται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν δε ότι συνολικά αυτό το ποσό δεν φτάνει στο όριο του κακουργήματος.

Το βιαστικό Μαξίμου κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι βιάστηκε

Κυβερνητικά στελέχη θέτουν συνεπώς ερωτήματα τόσο για τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όσο και για την αντιπολίτευση την οποία κατηγορούν ότι βιάστηκε να καταδικάσει τους βουλευτές, τα ονόματα των οποίων περιελάμβανε η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε δύσκολη θέση όμως αναμένεται να βρεθεί και το Μαξίμου, εφόσον πράγματι βγει τελικά απαλλακτικό βούλευμα για τους μισούς ή και περισσότερους από τους βουλευτές της ΝΔ. Δεδομένου ότι ο χειρισμός της δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το κυβερνητικό επιτελείο είχε προκαλέσει οργή στην γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Από την γαλάζια ΚΟ κατηγορούσαν ειδικότερα το Μαξίμου ότι βιάστηκε να “αδειάσει” τους 13 βουλευτές της ΝΔ και να ζητήσει παραιτήσεις υπουργών πριν μελετήσει τη δικογραφία διεξοδικά. Καθώς και ότι ουσιαστικά κινήθηκε με βάση τις αρχικές διαρροές στα ΜΜΕ και με μοναδικό στόχο να προστατεύσει εαυτόν επικοινωνιακά.

Υπενθυμίζεται ότι τελικά η κυβέρνηση είχε αλλάξει γραμμή πλεύσης, εξαπολύοντας επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και καλύπτοντας τους βουλευτές. Αλλά επέμεινε στις άρσεις ασυλίας, οι οποίες παρά την εσωκομματική δυσαρέσκεια, ψηφίστηκαν και από σχεδόν όλους τους βουλευτές της ΝΔ.

Από την άλλη νομικοί κύκλοι προσκείμενοι στους φερόμενους ως εμπλεκόμενους βουλευτές της ΝΔ τονίζουν ότι και στην περίπτωση των έξι για τους οποίους το πόρισμα Τυχεροπούλου αποκλείει κατηγορηματικά οποιαδήποτε ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και στην περίπτωση των υπολοίπων πέντε για τους οποίους, το πόρισμα Τυχεροπούλου σημειώνει πως αν υπήρξε ζημία, αυτή δεν μπορεί να αποδειχθεί, “είναι προφανές πως απουσιάζει η προϋπόθεση η οποία καθορίζει για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το αν μπορεί να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα που είναι ο «κίνδυνος για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία».”

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι εάν δεν διαπιστώνεται ζημία στα ευρωπαϊκά ταμεία ή έστω ο κίνδυνος ζημίας, τότε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να ασκήσει δίωξη καθώς η υπόθεση βγαίνει εκτός της αρμοδιότητάς της.

Κυβερνητικά στελέχη θέτουν επομένως καταρχάς ερωτήματα όσον αφορά στη χρονική διάσταση του ζητήματος. Και ειδικότερα γιατί η συγκεκριμένη έκθεση παραγγέλθηκε κατόπιν της διαδικασίας ή της υποβολής αιτήματος της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών.

Σημειώνουν ότι η ασυλία των βουλευτών ήρθη στις 22 Απριλίου, ενώ η έκθεση Τυχεροπούλου ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις 28 Απριλίου. “Γιατί δεν ζητήθηκε η έκθεση Τυχεροπούλου πριν σταλεί η δικογραφία στη Βουλή, δηλαδή στις 30 Μαρτίου; Και γιατί η έκθεση, αφού βρισκόταν ήδη στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις 18 Μαΐου, δεν ελήφθη υπόψη κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την προανακριτική στις 21 Μαΐου για μια υπόθεση που μάλιστα χαρακτηρίστηκε ως κακουργηματικής φύσεως;”, ρωτούν κυβερνητικά στελέχη.

Κίνδυνος παραγραφής

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάντως κινήθηκε εντός του πλαισίου που ορίζει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, κρίνοντας ως σημαντικότερο μέλημα την αποτροπή της πιθανής παραγραφής των υπό διερεύνηση αδικημάτων, πράγμα που δεν μπορούσε να αποκλειστεί δεδομένης και της διαδικασίας που απαιτείτο για την άρσης ασυλίας των 11 εμπλεκόμενων βουλευτών.

Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, οι εντεταλμένοι εισαγγελείς αφού έλαβαν γνώση της έκθεσης που είχε συντάξει η Οικονομική Αστυνομία μετά την ολοκλήρωση της έρευνάς της σχετικά με τους αποδέκτες των επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενδεχόμενη εμπλοκή πολιτικών προσώπων, αποφάσισαν να κινηθούν προς δύο κατευθύνσεις.

Από τη μία πλευρά, συνέχισαν τις ενέργειές τους ως προς τις άρσεις ασυλίας, καθότι ήταν άγνωστο πόσο χρόνος θα απαιτούνταν από τη Βουλή για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ενώ ο χρόνος τέλεσης των ερευνώμενων πράξεων είναι το 2020-2021, με τα πλημμελήματα να κινδυνεύουν να παραγραφούν. Από την άλλη, παρήγγειλαν -παρά το γεγονός ότι δεν ήταν δικονομικά υποχρεωμένοι- τη σύνταξη έκθεσης αποτίμησης από την Π. Τυχεροπούλου, προκειμένου να μπορέσουν να εξετάσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την υπόθεση.

Σύμφωνα δε με τις ίδιες πηγές, η εν λόγω “έκθεση Τυχεροπούλου” καταλήγει στα συμπεράσματά της μέσα από ιδιαίτερα τεχνικά και σύνθετα ζητήματα ως προς τις επιδοτήσεις που προβλέπονται για συγκεκριμένες εκτάσεις, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα αυτής χωρίς να είναι δεσμευτικά, θα μελετηθούν από τους εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι αφού λάβουν και τις έγγραφες εξηγήσεις μη πολιτικών προσώπων για την υπόθεση τις επόμενες ημέρες και μελετήσουν το σύνολο της δικογραφίας, θα καταλήξουν αν και σε βάρος ποιων θα ασκηθούν ποινικές διώξεις και αντιστοίχως αν κάποια σκέλη της δικογραφίας αρχειοθετηθούν.

Από κυβερνητικής πλευράς θέτουν όμως ερωτήματα και για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδίως του ΠΑΣΟΚ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε διερωτηθεί ειδικότερα την Πέμπτη στο briefing: “Όσοι από την αντιπολίτευση μιλούσαν για “κυβέρνηση υποδίκων” και “εγκληματική οργάνωση” θα ζητήσουν συγγνώμη μετά την έκθεση της κας Τυχεροπούλου που αλλάζει τα δεδομένα για τη φερόμενη “ζημία” στον ΟΠΕΚΕΠΕ για υποθέσεις στις οποίες ζητήθηκε η άρση ασυλίας 11 βουλευτών;”.”

Ο κ.Μαρινάκης είχε σχολιάσει μάλιστα πως η συντάκτρια της έκθεσης, δηλαδή η κ.Τυχεροπούλου, κάθε άλλο παρά φίλα προσκείμενη στην κυβέρνηση μπορεί να χαρακτηριστεί. Το παράδοξο εν προκειμένω είναι ότι η κυβέρνηση τώρα επικαλείται τη δημόσια λειτουργό, την οποία φέρεται να επιχείρησε να “τιμωρήσει” για τις αποκαλύψεις της…

Οι γαλάζιοι βουλευτές, που θεωρούν ότι δικαιώνονται από την έκθεση Τυχεροπούλου, καθώς και η κυβέρνηση, αναμένουν τώρα την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εξελίξεις πάντως δεν αναμένονται νωρίτερα από τα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Θα ήταν πάντως ενδιαφέρον εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέληγε στο εάν θα παραπέμψει ή όχι τους 11 βουλευτές της ΝΔ μετά το καλοκαίρι, εφόσον η απόφαση συνέπιπτε και με πρόωρες εκλογές, οι οποίες παραμένουν στο τραπέζι.

