Λ. Αυγενάκης – Εορτασμός της Ημέρας της Πολύτεκνης Οικογένειας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου, ο Σύλλογος Πολυτέκνων γονέων Ν. Ηρακλειού πραγματοποίησε την Γιορτή των Πολυτέκνων, για την συμπλήρωση 100 χρόνων συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς του συλλόγου, και ο πρ. Υπουργός – Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Εορτασμός της Ημέρας της Πολύτεκνης Οικογένειας

Στη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Ν. Ηρακλείου, που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια συνεχούς προσφοράς και στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών, ιερουργούντος του Σεβασμιώτατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου.

Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην πολύτεκνη οικογένεια – τον ζωντανό πυρήνα της κοινωνίας μας, που με πίστη, κόπο και ανιδιοτέλεια στηρίζει το μέλλον της πατρίδας μας.

Το δημογραφικό αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εθνικές προκλήσεις. Η κυβέρνηση της Νεας Δημοκρατίας έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη της οικογένειας – με φορολογικά κίνητρα, επιδόματα, πολιτικές για τη μητρότητα και μέτρα που διευκολύνουν την καθημερινότητα των γονέων. Όμως η προσπάθεια αυτή πρέπει να ενταθεί και να συνεχιστεί με συνέπεια και διάρκεια.

Η επένδυση στην οικογένεια είναι επένδυση στο αύριο της Ελλάδας. Με σεβασμό στους πολύτεκνους γονείς, συνεχίζουμε ενωμένοι τον κοινό μας αγώνα για μια κοινωνία που θα στηρίζει ουσιαστικά κάθε παιδί και κάθε οικογένεια»

