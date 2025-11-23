Περιοδεία του Δ. Κουτσούμπα, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στην Κρήτη

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Νοέμβρη.

Το πρόγραμμά του έχει ως εξής:

Το Σάββατο 29 Νοέμβρη θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο, όπου:

– Στις 11.30 θα μιλήσει σε σύσκεψη που διοργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Λασιθίου με φίλους και συμπορευόμενους του Κόμματος στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, με θέμα «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό!».

– Στις 21.00 θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση – συνεστίαση της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου, στο κέντρο «Αγράμπελη» (προς Μαλάδες).

Την Κυριακή 30 Νοέμβρη θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε Ρέθυμνο και Χανιά, όπου:

– Το μεσημέρι θα επισκεφτεί το «Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας» στην Ελεύθερνα Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.

– Στις 21.00 θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση – συνεστίαση της Τομεακής Επιτροπής Χανίων, στο κέντρο «Πορτοκάλι» (Γέφυρα Πλατανιά).