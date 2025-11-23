ΚΡΗΤΗ

Περιοδεία του Δ. Κουτσούμπα, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στην Κρήτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Νοέμβρη.

Το πρόγραμμά του έχει ως εξής:

Το Σάββατο 29 Νοέμβρη θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο, όπου:

– Στις 11.30 θα μιλήσει σε σύσκεψη που διοργανώνει η Τομεακή Επιτροπή Λασιθίου με φίλους και συμπορευόμενους του Κόμματος στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, με θέμα «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας για τον Σοσιαλισμό!».

– Στις 21.00 θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση – συνεστίαση της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου, στο κέντρο «Αγράμπελη» (προς Μαλάδες).

Την Κυριακή 30 Νοέμβρη θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε Ρέθυμνο και Χανιά, όπου:

– Το μεσημέρι θα επισκεφτεί το «Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας» στην Ελεύθερνα Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.

– Στις 21.00 θα μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση – συνεστίαση της Τομεακής Επιτροπής Χανίων, στο κέντρο «Πορτοκάλι» (Γέφυρα Πλατανιά).

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τις εσωκομματικές εκλογές...

0
Λ. Αυγενάκης «Εσωκομματικές Εκλογές 2025» Σήμερα διεξάγονται με επιτυχία οι...

Δήμος Ηρακλείου:Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για την επέτειο...

0
«Η Αντίσταση στην Κρήτη είχε Ευρωπαϊκό χαρακτήρα και κράτησε...

Ηράκλειο:Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τις εσωκομματικές εκλογές...

0
Λ. Αυγενάκης «Εσωκομματικές Εκλογές 2025» Σήμερα διεξάγονται με επιτυχία οι...

Δήμος Ηρακλείου:Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για την επέτειο...

0
«Η Αντίσταση στην Κρήτη είχε Ευρωπαϊκό χαρακτήρα και κράτησε...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λ. Αυγενάκης – Εορτασμός της Ημέρας της Πολύτεκνης Οικογένειας
Επόμενο άρθρο
O Αλέξης Καλοκαιρινός για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Λ. Αυγενάκης «Εσωκομματικές Εκλογές 2025» Σήμερα διεξάγονται με επιτυχία οι...

Δήμος Ηρακλείου:Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για την επέτειο Εθνικής Αντίστασης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Η Αντίσταση στην Κρήτη είχε Ευρωπαϊκό χαρακτήρα και κράτησε...

O Αλέξης Καλοκαιρινός για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Ο ΟΦΗ ήταν και παραμένει ένας καθρέφτης του ίδιου...

Λ. Αυγενάκης – Εορτασμός της Ημέρας της Πολύτεκνης Οικογένειας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου, ο Σύλλογος Πολυτέκνων γονέων Ν....

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST