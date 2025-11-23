O Αλέξης Καλοκαιρινός για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ

«Ο ΟΦΗ ήταν και παραμένει ένας καθρέφτης του ίδιου του Ηρακλείου και της Κρήτης. Ζωντανός, περήφανος, πεισματάρης, αισιόδοξος»

Στη λαμπρή επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΟΦΗ που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου που παραχωρήθηκε στον ΟΦΗ για τον σκοπό αυτό, παρευρέθηκε και μίλησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, παλαίμαχων παικτών και ανθρώπων που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην ιστορία του ΟΦΗ.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, που συνοδευόταν από τη σύζυγό του Άση Λυγερού, συμμετείχε στις βραβεύσεις παραδίδοντας τη διάκριση σ’ έναν παίκτη – θρύλο της ομάδας, τον Νίκο Μαχλά και μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για τον ΟΦΗ και την ιστορία του: «Είμαστε όλοι εδώ. Δεν είμαστε όλοι μέσα σ’ αυτή την αίθουσα γιατί δε χωράμε.

Δεν χωράμε στη αίθουσα, δεν χωράμε στο γήπεδο. Αλλά μας χωράει η ψυχή αυτής της πόλης, η ψυχή της Κρήτης, η ψυχή της Ελλάδας. Είμαστε όλοι εδώ. Δεν υπάρχουν απόντες. Και οι πρώτοι, οι πρωτοπόροι, οι ιδρυτές μας είναι εδώ. Και όσοι σήκωσαν τον Όμιλο Φιλάθλων Ηρακλείου και πορεύτηκαν αυτά τα εκατό χρόνια είναι εδώ.

Ο Όμιλος δεν γεννήθηκε στα σαλόνια. Ο ΟΦΗ βγήκε από την καρδιά της πόλης και έμεινε στην καρδιά της και μένει για πάντα. Απόψε δεν γιορτάζουμε απλώς έναν αιώνα αθλητικής παρουσίας. Τιμούμε μια ιστορία που έγινε ταυτότητα. Έναν σύλλογο που γεννήθηκε από το σφίξιμο ψυχής ενός τόπου που έχει μάθει να παλεύει, να στέκεται όρθιος, όταν πέφτει να ξανασηκώνεται, όσες φορές κι αν χρειαστεί».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου υπογράμμισε ότι ο ΟΦΗ έχει ρίζες παντού, έχει κοινωνικό βάθος και παραμένει ένας καθρέφτης του ίδιου του Ηρακλείου και της Κρήτης επισημαίνοντας: «Ο Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου δεν είναι μόνο χρώματα, δεν είναι μόνο φανέλες, δεν είναι μόνο γκολ και πόντοι, επιδόσεις, παιχνίδια κερδισμένα ή και χαμένα.

Ο ΟΦΗ είναι ανθρώπινες ιστορίες. Από την πρώτη στιγμή, καταστατικά, ο ΟΦΗ ήταν και είναι άνθρωποι ενωμένοι, είναι συλλογικότητα με σκοπό κοινωνικό. Είναι οι πρώτοι νέοι που πριν από εκατό χρόνια έτρεχαν στις αλάνες της πόλης με όνειρα που τότε βρίσκονταν πέρα κι απ’ τα όνειρα.

Είναι οι πρόσφυγες, οι εργάτες, οι φοιτητές, οι παππούδες μας που στις δύσκολες δεκαετίες έβρισκαν σε αυτή την ομάδα το λόγο να χαμογελάσουν και να χαρίσουν το χαμόγελο. Είναι οι οικογένειες που μεγάλωσαν γενιές με τις Κυριακές στο Στάδιο, στο γήπεδο και με το σύνθημα «ΟΦΗ, μια ζωή». Πέρα από την αγωνιστική του πορεία, αυτός ο Όμιλος έχει κάτι που δεν αγοράζεται και δεν κατασκευάζεται: Έχει κοινωνικό βάθος.

Έχει ρίζες στις γειτονιές μας, στα σχολειά μας, στους ανθρώπους που δίνουν κάθε μέρα τον εαυτό τους, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, στον στίβο και τα άλλα αθλήματα, αλλά και στη ζωή. Ο ΟΦΗ στάθηκε δίπλα σε όσους είχαν ανάγκη, άνοιξε δρόμους για τη νεολαία, έδωσε διέξοδο, έδωσε όραμα, έδωσε παράδειγμα. Και πάνω απ’ όλα, ο ΟΦΗ ήταν και παραμένει ένας καθρέφτης του ίδιου του Ηρακλείου και της Κρήτης: Ζωντανός, περήφανος, πεισματάρης, αισιόδοξος. Ένας συλλογικός παλμός που ενώνει και δεν χωρίζει. Που αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο που αγαπά την πόλη αυτή, κι αυτό το νησί, όποια κι αν είναι η διαδρομή του».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, τόνισε επίσης ότι η ιστορία του ΟΦΗ γράφτηκε από ανθρώπους που πίστεψαν και κράτησαν ψηλά μια ιδέα που πέρασε από γενιά σε γενιά σαν πολύτιμη κληρονομιά και ότι ο Δήμος στηρίζει και θα στηρίζει αυτή την κληρονομιά: «Σήμερα, στα 100 χρόνια, τιμούμε και όλους εκείνους που δεν έχουν φυσική παρουσία στο χώρο αυτό.

Τους παλιούς αθλητές, τους προπονητές, τους παράγοντες, τους φιλάθλους, τις οικογένειες που έγραψαν ιστορία χωρίς να φαίνεται το όνομά τους στις εφημερίδες. Γιατί η ιστορία του ΟΦΗ δεν γράφτηκε από πρωτοσέλιδα. Γράφτηκε από ανθρώπους.

Από ανθρώπους που πίστεψαν, που θυσίασαν, που κράτησαν ψηλά μια ιδέα που πέρασε από γενιά σε γενιά σαν πολύτιμη κληρονομιά. Γι’ αυτό και σήμερα, δεν γιορτάζουμε μόνο τα 100 χρόνια ενός συλλόγου. Γιορτάζουμε 100 χρόνια συλλογικής μνήμης της συμβολής στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του τόπου και της συνοχής της ανθρώπινης κοινότητας. Γιορτάζουμε τα 100 χρόνια όπου ο ΟΦΗ στάθηκε ένας κρίκος που σύνδεσε τον αθλητισμό με την ανθρωπιά.

Και κοιτάζοντας μπροστά, δεσμευόμαστε ως Δήμος, ως πόλη, να στηρίξουμε με κάθε τρόπο αυτή τη ζωντανή κληρονομιά. Να δώσουμε χώρο στα παιδιά μας να δημιουργήσουν, να αθληθούν, να ονειρευτούν. Να κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα που άναψαν εκείνοι οι πρωτοπόροι το 1925. Ο ΟΦΗ είναι ένα κομμάτι της ψυχής μας. Και η ψυχή δεν έχει ηλικία. Έχει συνέχεια. Χρόνια πολλά, ΟΦΗ, χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους εκείνους που κουβαλάμε την ιστορία σου στην καρδιά μας. Ας είναι τα επόμενα 100 χρόνια ακόμη πιο φωτεινά, ακόμη πιο δημιουργικά, ακόμη πιο ανθρώπινα».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σημείωσε σε δήλωσή του, μεταξύ άλλων, ότι αυτό που χαρακτηρίζει τον ΟΦΗ είναι οι άνθρωποί του και το κοινωνικό του πρόσημο, τονίζοντας: «Ο ΟΦΗ εξαρχής από την ίδρυσή του έδωσε έμφαση σε αυτό. Στο κοινωνικό πρόσημο το οποίο τον χαρακτήρισε σε όλη την πορεία του και πιστεύω θα το χαρακτηρίζει και από εδώ και πέρα.

Από την μεριά του Δήμου Ηρακλείου έχουμε δεσμευτεί και επαναλαμβάνουμε τη δέσμευση να στηρίξουμε αυτό το σωματείο. Να στηρίξουμε τους ανθρώπους του, όπως στήριξε την πόλη, όπως βγήκε μέσα από τις γειτονιές, μέσα από τις αλάνες, για να φτάσει σε αυτό το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και να εκπροσωπεί κι την χώρα μας στην Ευρώπη.

Είναι λοιπόν μια σημαντική βραδιά, είναι μια βραδιά στην οποία όλοι μαζί θυμόμαστε και αυτούς οι οποίοι λείπουν. Δεν έχουν φυσική παρουσία αλλά είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι της πόλης. Είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι του ΟΦΗ και μαζί θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Σε μια πόλη η οποία σφύζει άλλωστε από νιάτα και έχει ένα πολύ μεγάλο αθλητικό δυναμικό αλλά και σημαντικές αθλητικές υποδομές. Όλα αυτά θα πρέπει να λειτουργήσουν για το καλό της πόλης για το καλό του τόπου μας».