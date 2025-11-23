Δήμος Ηρακλείου:Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για την επέτειο Εθνικής Αντίστασης

«Η Αντίσταση στην Κρήτη είχε Ευρωπαϊκό χαρακτήρα και κράτησε άσβεστη τη φλόγα που οδήγησε στην απελευθέρωση» (video)

Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού, στο Ηράκλειο, συμμετείχε, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου παρακολούθησε την επίσημη Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, χοροστατούντος του Επισκόπου Κνωσού Μεθόδιου Βερνιδάκη, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πλατεία Ελευθερίας και σε δήλωσή του επεσήμανε:

«Χωρίς Εθνική Αντίσταση δεν θα υπήρχε Εθνική Απελευθέρωση για τους λαούς της Ευρώπης πριν από 80 χρόνια. Αυτό ισχύει για την Ελλάδα όπου η αντίσταση ήταν πολύ αιματηρή. Είχε πολύ μεγάλο κόστος αλλά ήταν και αποτελεσματική.

Ειδικότερα ισχύει και για την Κρήτη όπου η Αντίσταση ξεκίνησε την πρώτη μέρα της ναζιστικής εισβολής δηλαδή 20/5/1941 και δεν τελείωσε παρά μόνο με την απελευθέρωση σχεδόν 4 χρόνια μετά.

Αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε. Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά της Αντίστασης εδώ στο νησί μας, που χαρακτηρίστηκε από έναν μεγάλο βαθμό συνεργασίας και σύμπνοιας και επίσης μιας πολύ αποτελεσματικής δικτύωσης με τους συμμάχους. Έτσι λοιπόν η Αντίσταση αυτή η τοπική είχε και έναν Ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Όλο αυτό συνετέλεσε να κρατηθεί άσβεστη η φλόγα που οδήγησε στην απελευθέρωση. Τιμούμε τους νεκρούς, τιμούμε αυτούς που αγωνίστηκαν, αυτούς που θυσιάστηκαν. Όλα αυτά πρέπει να παραμείνουν επίκαιρα και σήμερα. Σε καιρούς αβέβαιους για να πάμε μπροστά ειρηνικά όπως το προσδοκούμε».