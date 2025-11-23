ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για την επέτειο Εθνικής Αντίστασης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Η Αντίσταση στην Κρήτη είχε Ευρωπαϊκό χαρακτήρα και κράτησε άσβεστη τη φλόγα που οδήγησε στην απελευθέρωση» (video)

Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού, στο Ηράκλειο, συμμετείχε, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου παρακολούθησε την επίσημη Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, χοροστατούντος του Επισκόπου Κνωσού Μεθόδιου Βερνιδάκη, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πλατεία Ελευθερίας και σε δήλωσή του επεσήμανε:
«Χωρίς Εθνική Αντίσταση δεν θα υπήρχε Εθνική Απελευθέρωση για τους λαούς της Ευρώπης πριν από 80 χρόνια. Αυτό ισχύει για την Ελλάδα όπου η αντίσταση ήταν πολύ αιματηρή. Είχε πολύ μεγάλο κόστος αλλά ήταν και αποτελεσματική.

Ειδικότερα ισχύει και για την Κρήτη όπου η Αντίσταση ξεκίνησε την πρώτη μέρα της ναζιστικής εισβολής δηλαδή 20/5/1941 και δεν τελείωσε παρά μόνο με την απελευθέρωση σχεδόν 4 χρόνια μετά.

Αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε. Ειδικότερα τα χαρακτηριστικά της Αντίστασης εδώ στο νησί μας, που χαρακτηρίστηκε από έναν μεγάλο βαθμό συνεργασίας και σύμπνοιας και επίσης μιας πολύ αποτελεσματικής δικτύωσης με τους συμμάχους. Έτσι λοιπόν η Αντίσταση αυτή η τοπική είχε και έναν Ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Όλο αυτό συνετέλεσε να κρατηθεί άσβεστη η φλόγα που οδήγησε στην απελευθέρωση. Τιμούμε τους νεκρούς, τιμούμε αυτούς που αγωνίστηκαν, αυτούς που θυσιάστηκαν. Όλα αυτά πρέπει να παραμείνουν επίκαιρα και σήμερα. Σε καιρούς αβέβαιους για να πάμε μπροστά ειρηνικά όπως το προσδοκούμε».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τις εσωκομματικές εκλογές...

0
Λ. Αυγενάκης «Εσωκομματικές Εκλογές 2025» Σήμερα διεξάγονται με επιτυχία οι...

O Αλέξης Καλοκαιρινός για τα 100 χρόνια...

0
«Ο ΟΦΗ ήταν και παραμένει ένας καθρέφτης του ίδιου...

Ηράκλειο:Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τις εσωκομματικές εκλογές...

0
Λ. Αυγενάκης «Εσωκομματικές Εκλογές 2025» Σήμερα διεξάγονται με επιτυχία οι...

O Αλέξης Καλοκαιρινός για τα 100 χρόνια...

0
«Ο ΟΦΗ ήταν και παραμένει ένας καθρέφτης του ίδιου...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
O Αλέξης Καλοκαιρινός για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Λ. Αυγενάκης «Εσωκομματικές Εκλογές 2025» Σήμερα διεξάγονται με επιτυχία οι...

O Αλέξης Καλοκαιρινός για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Ο ΟΦΗ ήταν και παραμένει ένας καθρέφτης του ίδιου...

Περιοδεία του Δ. Κουτσούμπα, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα...

Λ. Αυγενάκης – Εορτασμός της Ημέρας της Πολύτεκνης Οικογένειας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου, ο Σύλλογος Πολυτέκνων γονέων Ν....

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST