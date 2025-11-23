Ηράκλειο:Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Λ. Αυγενάκης «Εσωκομματικές Εκλογές 2025»

Σήμερα διεξάγονται με επιτυχία οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας και ο πρ. Υπουργός- Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

Μια εσωτερική, δημοκρατική διαδικασία εξελίσσεται σήμερα ομαλά σε ολόκληρη τη χώρα.

Είχα την τιμή να έχω πλήρη εικόνα όλων των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας ανά την Ελλάδα, και αυτή η σχέση παραμένει δυνατή και ουσιαστική.

Σήμερα η Νέα Δημοκρατία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ανανέωσης, μέσα από τους υποψηφίους της – γυναίκες, άνδρες, αλλά και νέα μέλη που επιλέγουν να συμμετάσχουν ενεργά.

Είναι μια διαδικασία που ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της παράταξής μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε δεσμευτεί εξαρχής ότι θα τηρεί, ακόμη και όταν το κόμμα θα βρισκόταν στην εξουσία.

Γιατί, δυστυχώς, πολλές φορές τα μεγάλα κυβερνητικά κόμματα, όταν αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση, τείνουν να ξεχνούν τις εσωτερικές τους λειτουργίες και τους δημοκρατικούς τους κανόνες. Αυτό όμως δεν συνέβη με τη Νέα Δημοκρατία.

Σήμερα, στο Ηράκλειο, η εσωκομματική διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, με τη συμμετοχή πλήθους μελών – παλαιών και νέων – που είτε ανανέωσαν την εγγραφή τους είτε εγγράφηκαν για πρώτη φορά.

Εύχομαι σε όλους τους υποψήφιους καλή δύναμη και καλή επιτυχία!

Ο κοινός μας στόχος παραμένει σταθερός: να κρατήσουμε την Ελλάδα όρθια, να ολοκληρώσουμε το κυβερνητικό μας έργο, και να παραμείνουμε δυνατοί, πρωτοπόροι και αυτοδύναμοι στις επόμενες εκλογές!»