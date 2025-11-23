Σταύρος Αρναουτάκης από τη Σητεία : «Ισχυρή ταυτότητα για το Κρητικό Ελαιόλαδο. Το 2026 χρονιά ορόσημο για τη Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης»

Στις διήμερες εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Σητείας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς και Ελαιολάδου, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Κατά την ομιλία του στην «πόλη του λαδιού», ο Περιφερειάρχης Κρήτης έστειλε μήνυμα ενότητας και στρατηγικής στόχευσης για την περαιτέρω ανάδειξη του «πράσινου χρυσού» του νησιού, υπογραμμίζοντας τη διαρκή στήριξη της Περιφέρειας στις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ποιότητα, την ταυτότητα και την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος.

«Μεγάλη κατάκτηση η κατοχύρωση του ΠΓΕ Κρήτη»

Ο Σταύρος Αρναουτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ευόδωση μιας προσπάθειας ετών που οδήγησε στην ανακήρυξη του κρητικού ελαιολάδου ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Όπως τόνισε, πρόκειται για μια μεγάλη κατάκτηση για το νησί, η οποία ήρθε ως αποτέλεσμα επίμονης εργασίας επτά ετών από την Περιφέρεια Κρήτης και τους εμπλεκόμενους φορείς, θωρακίζοντας την αναγνωρισιμότητα του προϊόντος στις διεθνείς αγορές.

Συνέργειες και Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης 2026

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης στην ανάγκη συνεργασίας και συμπόρευσης όλων των δυνάμεων του τόπου, με ειδική αναφορά στην επιστημονική κοινότητα, η οποία τεκμηριώνει την υψηλή διατροφική αξία του ελαιολάδου.

Παράλληλα, ο Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο που θα διαδραματίσει το ελαιόλαδο το 2026, έτος κατά το οποίο η Περιφέρεια Κρήτης αναλαμβάνει τον τίτλο της «Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης». Μέσα από ένα πλέγμα στοχευμένων δράσεων και εκδηλώσεων, η Περιφέρεια και οι φορείς θα εργαστούν από κοινού για την προβολή του κορυφαίου αυτού προϊόντος, τοποθετώντας το στο επίκεντρο της γαστρονομικής ταυτότητας της Κρήτης.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε τον Δήμο Σητείας και τον Δήμαρχο Γιώργο Ζερβάκη για την πρόσκληση, δεσμευόμενος ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους παραγωγούς και την τοπική αυτοδιοίκηση για την ανάδειξη του ελαιολάδου.