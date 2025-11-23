Ηράκλειο:Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης ψήφισε στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ψήφισε στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής έκανε την ακόλουθη δήλωση : «Είναι μία πολύ σημαντική μέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Η σημερινή συμμετοχή στις εσωκομματικές κάλπες σε όλη την Ελλάδα, επιβεβαιώνει πως η Νέα Δημοκρατία διαθέτει μία πολύ ισχυρή οργανωμένη βάση ενεργών μελών, όχι μόνο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα, αλλά και –αναλογικά– σε σχέση με τα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη.

Οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας αποτελούν το ξεκίνημα της πορείας προς το επόμενο συνέδριο του κόμματος την άνοιξη του 2026. Μαζί με μια σειρά προσυνεδρίων που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα. Με κρίσιμες θεματικές ενότητες και με οραματική προσέγγιση για όσα σχεδιάζονται για τη Χώρα μας με ορίζοντα το 2030.

Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά, ότι πρωτοστατεί στις σύγχρονες και συμμετοχικές δημοκρατικές διαδικασίες. Από το 2021 είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που έδωσε στα μέλη του τη δυνατότητα να συμμετέχουν και ηλεκτρονικά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών οργάνων. Πρακτική που συνεχίζεται και ενισχύεται και στην τρέχουσα εκλογική διαδικασία.

Εξάλλου, με τις σημερινές εκλογές αλλάζουμε σελίδα φέρνοντας αέρα ανανέωσης των ηγετικών στελεχών στις οργανώσεις του κόμματος. Ώστε να μπουν μπροστά στη «μάχη» σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών στο δρόμο προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Στις μάχες που έρχονται δεν περισσεύει κανείς. Δίνουμε όλοι το παρών. Τα στελέχη μας και τα μέλη μας, παλιοί συναγωνιστές δίπλα σε νέους φίλους.

Η εκστρατεία για την επόμενη εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας ξεκινά τώρα. Για μια νίκη καθαρή, η οποία θα δώσει στον τόπο ασφάλεια και σιγουριά και στον πολίτη ελπίδα και προοπτική. Καλή επιτυχία στους υποψηφίους.»