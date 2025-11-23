Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στις 18:00 συνεδριάζει στη Λότζια το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Προτάσσονται προς ενημέρωση και συζήτηση τα ακόλουθα θέματα:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των Δ/νσεων: Συντήρησης & Αυτεπιστασίας και Κοινωνικής Ανάπτυξης και των

τμημάτων: Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων της Δ/νσης Συντήρησης &

Αυτεπιστασίας, Μελετών & Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος,

Αγροτικής Ανάπτυξης & Εμπορίου, Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών (απόφαση 973/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 για την κάλυψη δαπάνης σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης «Επείγουσες εργασίες Αποκατάστασης στο Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 974/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 για την κάλυψη δαπάνης σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των πράξεων της στρατηγικής ΒΑΑ και του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δήμου Ηρακλείου» (απόφαση 975/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των τμημάτων: Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνικού Αρχείου – Μηχανοργάνωσης -Εξυπηρέτησης Πολιτών της Δ/νσης Πολεοδομίας, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών» (απόφαση 976/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 για την ενίσχυση των Κ.Α. Δαπανών 00-6433.001 και 00-6421.001 (απόφαση 977/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

6. Χορήγηση έγκρισης άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΔΕΗ ΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝ. Α.Ε. (FIBERGRID) στα πλαίσια του έργου «FTTH

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1» (απόφαση 978/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

7. Χορήγηση έγκρισης άδειας εκσκαφής στην εταιρεία UNITED FIBER Μ.Α.Ε. στα πλαίσια του έργου «THERISSOS 3.1» (απόφαση 979/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

8. Χορήγηση έγκρισης άδειας εκσκαφής στην εταιρεία UNITED FIBER Μ.Α.Ε. στα πλαίσια του έργου «THERISSOS 3.2» (απόφαση 980/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

9. Χορήγηση έγκρισης άδειας εκσκαφής στην εταιρεία UNITED FIBER Μ.Α.Ε. στα πλαίσια του έργου «THERISSOS 3.3» (απόφαση 981/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

10. Μη απαλλοτρίωση των ρυμοτομούμενων κτιρίων επί των οδών Ν. Ρενιέρη αρ.25 και Αντ. Τριφύτσου (Ο.Τ. 250), εντός τειχών εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Ηρακλείου, Δ.Ε. Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου», σύμφωνα με το αρ.1 του ν. 5269/1931 «Περί αδειών οικοδομής επί των ρυμοτομουμένων ακινήτων» (απόφαση 982/2025

Δημοτικής Επιτροπής).

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των τμημάτων: Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Βικελαίας Βιβλιοθήκης της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Νέας Γενιάς, Πληροφορικής της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής (απόφαση 1000/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών έτους 2025 που αφορά την μισθοδοσία του προσωπικού ΙΔΟΧ των παιδικών σταθμών (απόφαση 1001/2025 Δημοτικής Επιτροπής) .

13. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2025,με την δημιουργία νέου Κ.Α. 61-7331.004 για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης αιθουσών διδασκαλίας σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου», με κωδικό ΟΠΣ 5227079, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 34.6121/10-10-2025 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης (απόφαση 1002/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

14. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου έτους 2025, με την δημιουργία νέου Κ.Α. 61-7321.201για την ένταξη του έργου με τίτλο «Κατασκευή τριών (3)μεταλλικών οικίσκων στο νέο σχολείο ΕΝΕΕΓΥΛ στην Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου σε ακίνητο του Δήμου Ηρακλείου επί της οδού Μικράς Ασίας» με MIS5226956, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 319.230/19-9-2025 Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης (απόφαση 1003/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

15. Σημειακή τροποποίηση χωροθέτησης τμημάτων κοινόχρηστου χώρου για την

τοποθέτηση ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων (απόφαση 1004/2025 Δημοτικής

Επιτροπής).

16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 για την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Παγκρητίου Σταδίου (απόφαση 1030/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

17. Aναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 για την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα εφαρμογής του Νέου Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (Π.Δ. 54/2018) και Δημόσιου Λογιστικού». (απόφαση 1031/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

18. Aναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 για την κάλυψη της δαπάνης σχετικά με Προγραμματική σύμβαση με την εταιρεία Α.Ο.Τ.Α.-ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.: Υποστήριξη του τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων, την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και την ενίσχυση της τεχνικής τους επάρκειας» (απόφαση 1032/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

19. Aναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης». (απόφαση 1033/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

20. Aναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2025 για την κάλυψη δαπάνης σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης «Μελέτη σταθεροποίησης της περιοχής εδαφικών

παραμορφώσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Βουτών του Δήμου Ηρακλείου»

(απόφαση 1034/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

21. Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών και Φόρων για το έτος 2026 (απόφαση 1035/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

22. Καθορισμός καταβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2026 (απόφαση 1036/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

23. Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για άσκηση Υπαίθριου Εμπορίου (απόφαση 1037/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

24. Καθορισμός ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών έτους 2026 (απόφαση 1038/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

25. Καθορισμός τελών ύδατος άρδευσης έτους 2026 (απόφαση 1039/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

26. Mετακίνηση της λαϊκής αγοράς της Τρίτης στη Δημοτική Κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού, μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης (σχετ. απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με αριθ.926/2025) (απόφαση 1040/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

27. Εκ νέου τροποποίηση της Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ ΕΕΑΑ – Δήμου Ηρακλείου – ΕΣΔΑΚ για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.

28. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου».

29. Έγκριση σχεδίων για υλοποίηση υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών στην οδό Ιωάννη Προκοπίδη και κατασκευή νέων πεζοδρομίων στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Υπερυψωμένων Διαβάσεων Πεζών».

30. Παραλαβή του αντικειμένου της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή Μελέτη Ισόπεδων Κόμβων».

31. Σύσταση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση -Συντήρηση βυζαντινού – ενετικού τείχους Ηρακλείου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε απαλλοτριωμένο ακίνητο στη Λ. Δικαιοσύνης» (ΟΠΣ 5060686).

32. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου “ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ.

33.Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης και λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών σύμφωνα με το Ν. 5229/2025.

34. Πρόγραμμα δακοκτονίας ετών 2026, 2027 και 2028.

35. Αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου». 121756/2025

36. Αποδοχή λογαριασμού για την πληρωμή δαπανών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) πνευματικών δικαιωμάτων, για την εκδήλωση της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού (7 Δεκεμβρίου 2025).