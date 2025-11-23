ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Σταύρος Αρναουτάκης για τον Πολυχρόνη Πολυχρονίδη : «Ένας πολιτικός σεμνός και διακριτικός. Βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των μεγάλων εθνικών στιγμών»

Εκδήλωση μνήμης στα Χανιά για τα 40 χρόνια από τον θάνατο του

Στο πολιτικό μνημόσυνο για τον Πολυχρόνη Ιωάννη Πολυχρονίδη, το οποίο πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Χανιά με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από τον θάνατό του, παρευρέθηκε και μίλησε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Την εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Χανίων, ο Δήμος Πλατανιά, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης εστίασε ιδιαίτερα στο ηθικό ανάστημα του τιμώμενου. Αναφερόμενος στην προσωπικότητά του, τόνισε πως επρόκειτο για έναν «γενναιόδωρο και σεμνό άνθρωπο», επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως ο Πολυχρονίδης υπήρξε «ένας πολιτικός που ήταν τόσο σεμνός και διακριτικός, τόσο συνεσταλμένος ως προς τη δημόσια παρουσία», γεγονός που ίσως δεν επιτρέπει σήμερα να γίνει πλήρως αντιληπτό το εύρος της μεγάλης προσφοράς του στα Χανιά, την Κρήτη και την Ελλάδα.

Ο Περιφερειάρχης έκανε λόγο για μια πορεία 45 ετών, κατά την οποία ο Πολυχρονίδης βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των μεγάλων εθνικών στιγμών, δίπλα σε ιστορικές μορφές όπως ο Ελευθέριος και ο Σοφοκλής Βενιζέλος, αλλά και ο Γεώργιος και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Υπηρετώντας σε κρίσιμα Υπουργεία, συνέβαλε καθοριστικά στην επούλωση των εθνικών τραυμάτων, λειτουργώντας πάντα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης υπογράμμισε πως ο Πολυχρόνης Πολυχρονίδης απέδειξε ότι «η πολιτική πράξη υπερβαίνει τον χρόνο και καθιερώνεται στη συνείδηση των πολιτών, όταν ταυτίζεται με το ήθος, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα».

Στην εκδήλωση, όπου κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, αποδόθηκε φόρος τιμής στη μνήμη του Χανιώτη πολιτικού, το φως της οποίας παραμένει ανεξίτηλο.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
