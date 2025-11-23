Στην εκδήλωση για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών ο Δήμαρχος Ηρακλείου

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Η δράση μας ενάντια στη βία κατά των γυναικών πρέπει να είναι καθημερινή και πρακτική. Ο Δήμος Ηρακλείου αρωγός σε κάθε προσπάθεια»

Το μήνυμα ότι η δράση όλων θα πρέπει να είναι καθημερινή και διαρκής για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, έστειλε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μιλώντας στην ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου έξω από τη Λότζια το μεσημέρι της Κυριακής 23/11, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε ότι είναι σημαντικό που αυξάνονται οι καταγγελίες των θυμάτων βίας και τονίζοντας ότι ο Δήμος στέκεται δίπλα στις γυναίκες με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών και είναι αρωγός σε κάθε δράση, σημείωσε:

«Η δράση μας ενάντια στη βία κατά των γυναικών πρέπει να είναι καθημερινή, να είναι πρακτική. Αυτό το οποίο θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι είναι ότι η βία ενάντια στις γυναίκες δεν είναι ταξική βία, δεν είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο.

Σε όλη την ιστορία του ανθρώπου η γυναίκα όπως και το παιδί όπως και άλλοι ευάλωτοι άνθρωποι έχουν υποστεί τρομερή βία. Αυτό όμως το οποίο αλλάζει σήμερα είναι περισσότερο η ορατότητα απέναντι στο φαινόμενο της βίας. Αυτό καμιά φορά δημιουργεί την εντύπωση ότι η βία έχει αυξηθεί επειδή οι καταγγελίες έχουν αυξηθεί.

Ευτυχώς όμως που οι καταγγελίες έχουν αυξηθεί και θα συνεχίζουν να αυξάνονται. Αυτό είναι που θα πρέπει να επιδιώξουμε. Όμως υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι τα θύματα της βίας θα πάψουν να εσωτερικεύουν τη βία και να τη θεωρούν ένα αυτονόητο μέρος της καθημερινότητας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ανεχτούμε.

Αυτό τι σημαίνει όμως; Αυτό σημαίνει αντίδραση. Η άλλη προϋπόθεση είναι ότι θα έχουμε το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα με την νομοθεσία για την ενδοοικογενειακή βία. Αλλά και ότι θα υπάρχει εφαρμογή και υποστήριξη από ένα πλέγμα φορέων μέσα στους οποίους είναι τα Σωματεία όπως ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου με την Μαίρη Παχιαδάκη και ο Δήμος.

Το ζήτημα είναι να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση και για να γίνει αυτό θα πρέπει η δράση μας να είναι συνεχής, να είναι πρακτική. Ο Δήμος Ηρακλείου στέκεται δίπλα στις γυναίκες, με τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών, ο οποίος με έναν αθόρυβο τρόπο, όπως πρέπει, προστατεύει τους ανθρώπους που χρειάζεται, τη στιγμή που ακριβώς τον χρειάζονται. Θα είμαστε πάντα στο πλευρό αυτών των δράσεων, θα είμαστε συμμέτοχοι και πιστεύω ότι αυτή την στιγμή υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε οι δράσεις αυτές να αποδώσουν».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στην οποία συμμετείχαν επίσης η Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Μάρα Παναγιωτάκη, η Αντιπρόεδρος της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου Άρια Χουρδάκη, οι πρόεδροι της 1ης και 4ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη Δωροθέα Βρούχου, φορείς, σύλλογοι και πλήθος κόσμου. Στο πλαίσιο τη δράσης πραγματοποιήθηκε συμβολική «ΜΟΤΟ-Πορεία κατά της Βίας», στους κεντρικούς δρόμους της πόλης από Συλλόγους Μοτοσικλετιστών.