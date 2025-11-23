Καιρός: Μικρή ανάπαυλα στην Κρήτη τη Δευτέρα – Έντονα φαινόμενα από την Τρίτη

Με αραιές νεφώσεις και ήπιους ανέμους ξεκινά η εβδομάδα στην Κρήτη, όμως από την Τρίτη το σκηνικό αλλάζει, καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας πλησιάζει από τα δυτικά. Αύριο στην Κρήτη ο καιρός προβλέπεται με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικό δελτίο καιρού για την Τρίτη 25 έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 Μια νέα περίοδος αστάθειας εγκαθίσταται στη χώρα μέσα στην εβδομάδα, με διαδοχικά κύματα βροχών, ενισχυμένους νοτιάδες και κατά τόπους καταιγίδες, σύμφωνα με τις προγνώσεις για το τετραήμερο 25–28 Νοεμβρίου 2025. Σταδιακά, ο καιρός επιδεινώνεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ αυξημένη είναι και η πιθανότητα μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρχικά το Ιόνιο και την Ήπειρο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πριν επεκταθεί σε ολόκληρη τη δυτική χώρα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι νεφώσεις θα πυκνώσουν σταδιακά, φέρνοντας τοπικά φαινόμενα από το απόγευμα σε νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί στα νότια 4–5 μποφόρ, ενισχυόμενοι σε νοτιοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νοτιάδες 4–6 μποφόρ, με το Ιόνιο να φτάνει πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει ελαφρώς: 14–18°C στα βόρεια, 17–20°C στα κεντρικά και 21°C στα νοτιότερα τμήματα. Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 Παραμένει το βροχερό μοτίβο, με φαινόμενα στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο και αργότερα και στα βόρεια. Καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, όπου η αστάθεια θα είναι εντονότερη. Οι συνθήκες ευνοούν μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα στα δυτικά και νότια.

Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα διατηρηθούν στα 4–6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά στα πελάγη και τα 7.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή περαιτέρω άνοδο στα κεντρικά και νότια. Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 Ενισχυμένα φαινόμενα αναμένονται σε δυτικά και βόρεια, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα η νεφοκάλυψη θα είναι κατά διαστήματα αυξημένη, με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στο ανατολικό Αιγαίο. Παραμένει η πιθανότητα μεταφοράς σκόνης στα νότια.

Νοτιάδες 4–6 μποφόρ και έως 7 μποφόρ στα πελάγη θα κυριαρχήσουν.

Η θερμοκρασία δεν αλλάζει σημαντικά. Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 Η κακοκαιρία κορυφώνεται, με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και καταιγίδες στα νότια τμήματα. Οι πρώτες χιονοπτώσεις της εβδομάδας θα εμφανιστούν σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Στα κεντρικά και νότια, οι άνεμοι στρέφονται σε νότιους-νοτιοανατολικούς 4–6 μποφόρ, αγγίζοντας και τα 7 μποφόρ στα πελάγη. Στα βόρεια θα επικρατήσουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί άνεμοι αντίστοιχης έντασης.

Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.