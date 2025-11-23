Σε «μαρασμό» η κτηνοτροφία: Σοκ από τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου – Στα ύψη οι τιμές στη φέτα

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τυροκομείων Θεσσαλίας, Νικόλαος Τάχας, προειδοποιεί πως οι τεράστιες απώλειες αιγοπροβάτων από την ευλογιά οδηγούν σε «μαρασμό» τον πρωτογενή τομέα και ανοίγουν τον δρόμο για σημαντικές αυξήσεις σε γάλα και τυροκομικά. Σε «μαρασμό» του πρωτογενούς τομέα οδηγούν οι τεράστιες απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, τονίζει στο CNN Greece ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τυροκομείων Θεσσαλίας Νικόλαος Τάχας, ο οποίος προειδοποιεί πως οι απώλειες αυτές θα οδηγήσουν σε βέβαιη άνοδο των τιμών των γαλακτοκομικών και συνακόλουθα των τυροκομικών προϊόντων στα ράφια. Επικαλούμενος τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τα οποία έχουν θανατωθεί πάνω από 403.000 αιγοπρόβατα μέχρι και τα τέλη του περασμένου μήνα, ο κ. Τάχας τονίζει πως «αυτή η συνθήκη οδηγεί σε βέβαιη μείωση της παραγωγής γάλακτος και δη κατά την γαλακτική περίοδο, που συνήθως αρχίζει τον Οκτώβριο». «Η μεγάλη απώλεια ζώων συνεπάγεται μικρότερη προσφορά γάλακτος, δημιουργώντας πίεση και νευρικότητα στην αγορά» σημειώνει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η παραγωγή γάλακτος παρουσιάζει μείωση άνω του 15% στις περιοχές μαστίζονται από την ευλογιά. Άνοδος της τιμής του πρόβειου γάλακτος έως 0,15 λεπτά – Κατά 0,60 πάνω η τιμή του κιλού στη φέτα

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις «αναμένεται άνοδος της τιμής αγοράς του πρόβειου γάλακτος κατά 10 με 15 λεπτά φέτος (από 1,45€ που είχε πέρυσι, εκτιμάται στα 1,55€ – 1,60€)». Η άνοδος στην τιμή του γάλακτος θα επιφέρει αλυσιδωτές επιπτώσεις και στα υποπροϊόντα του. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τυροκομείων «για κάθε κιλό φέτας απαιτούνται τέσσερα κιλά γάλα. Η αύξηση των 15 λεπτών ανά κιλό γάλακτος μεταφράζεται σε αύξηση τουλάχιστον 60 λεπτών ανά κιλό φέτας, μόνο λόγω της τιμής του γάλακτος, η οποία και διαμορφώνει το 80% του κόστους του τελικού προϊόντος. «Οποιαδήποτε αύξηση θα είναι σημαντική για τον Έλληνα καταναλωτή, αν και η εκτίμηση για 20€/κιλό φέτα χαρακτηρίζεται “τρομακτική” και απαιτεί συγκράτηση σε τέτοιες εκτιμήσεις όταν προς το παρόν δεν έχουν συγκεντρωθεί συγκεκριμένα δεδομένα» αναφέρει ο κ. Τάχας Οι αυξήσεις αυτές σε συνδυασμό με τις ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις αδειάζουν έτι περαιτέρω την τσέπη των καταναλωτών και καταναλωτριών. Ο κλάδος μετρά μόνο απώλειες – Ανάγκη για «Σχέδιο Β’» Με το μέλλον να διαφαίνεται απαισιόδοξο στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης της ζωονόσου, αυτή τη στιγμή ο κλάδος «μετρά μόνο απώλειες» υπογραμμίζει ο κ. Τάχας, σημειώνοντας πως οι παραγωγοί βγάζουν κραυγή αγωνίας για την επιβίωσή τους. «Απευθύνουμε έκκληση προς το Υπουργείο, να αναζητήσει ένα “Σχέδιο Β” και πιλοτικές εφαρμογές που θα μπορούσαν να προσφέρουν αισιοδοξία και να αποτρέψουν περαιτέρω θανατώσεις» επισημαίνει χαρακτηριστικά. «Το Υπουργείο πρέπει να ακούσει την “κραυγή αγωνία” όλων των φορέων του κλάδου» αναφέρει, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να υπάρχει και από τους ίδιους τους επαγγελματίες συντονισμένη δράση για την κοινή αντιμετώπιση του φαινομένου και να γίνει σεβαστή η επίσημη θέση της Πολιτείας. «Η απώλεια ζωικού κεφαλαίου οδηγεί σε μαρασμό της κοινωνίας, άρα απαιτείται συντεταγμένη προσπάθεια όλων για την εξεύρεση μιας νέας καθημερινότητας με απώτερο σκοπό να μην χαθεί άλλο ζωικό κεφάλαιο» καταλήγει ο ίδιος.