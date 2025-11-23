ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από αύριο και έως την Παρασκευή στα ΑΤΜ

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

2.755.486.523,97 ευρώ θα καταβληθούν σε 5.547.310 δικαιούχους.

Συνολικά 2.755.486.523,97 ευρώ θα καταβληθούν σε 5.547.310 δικαιούχους, από αύριο, Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025,
στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για την προκαταβολή συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025,
στις 24 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.307.620,02 ευρώ σε 663 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών πόρου μισθωτών,
στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών,
στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 310.317.750 ευρώ σε 1.241.271 συνταξιούχους δικαιούχους του επιδόματος των 250 ευρώ και
από τις 24 έως τις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ



1 εκατ. παράνομα όπλα στην Ελλάδα – Στα ύψη οι παραβάσεις στην Κρήτη – Οι «κόκκινες ζώνες» της οπλοκατοχής

ΠΚ team ΠΚ team -
Η νέα έρευνα της Metron Analysis για το «Βήμα»...

Η Κρήτη στους «πρωταθλητές» της καλλιέργειας ελιάς – Ο προβληματισμός για το μέλλον

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι δείχνει η πρώτη επιστημονική χαρτογράφηση της κλιματικής καταλληλότητας...

Καιρός: Μικρή ανάπαυλα στην Κρήτη τη Δευτέρα – Έντονα φαινόμενα από την Τρίτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Με αραιές νεφώσεις και ήπιους ανέμους ξεκινά η εβδομάδα...

Σε «μαρασμό» η κτηνοτροφία: Σοκ από τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου – Στα ύψη οι τιμές στη φέτα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τυροκομείων Θεσσαλίας, Νικόλαος Τάχας,...

