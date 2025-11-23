ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μπλόκα αποφάσισαν οι αγρότες – Το κλίμα μυρίζει «μπαρούτι»

Από τις 30 Νοεμβρίου στήνονται τα πρώτα μπλόκα, αποφασίστηκε στη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους.

Στις επάλξεις οι αγρότες. Από τις 30 Νοεμβρίου στήνονται τα πρώτα μπλόκα όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Στόχος των Θεσσαλών αγροτών είναι να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στον αυτοκινητόδρομο, ενώ είχε προταθεί οι κινητοποιήσεις και τα μπλόκα να επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από το τέλος Νοεμβρίου, μέχρι τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου.

Πρωτοφανής στα χρονικά υπήρξε η συμμετοχή των αγροτών στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας

Οι αγρότες προτίθενται να βγουν με τα τρακτέρ στους δρόμους και στα λιμάνια αλλά παράλληλα εξετάζουν και άλλες μορφές κινητοποιήσεων.

«Βούλιαξε» από αγρότες το Πνευματικό Κέντρο της Νίκαιας

Το κλίμα είναι εκρηκτικό. Πρωτοφανής στα χρονικά υπήρξε η συμμετοχή των αγροτών απ’ όλη τη χώρα στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας, από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη που πλήθος αγροτών έμεινε εκτός κτιρίου, παρακολουθώντας τη σύσκεψη από την μεγαφωνική που είχε στηθεί.

Την σύσκεψη συγκάλεσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ. Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, μιλώντας στο onlarissa.gr ξεκαθάρισε πως αυτές οι κινητοποιήσεις θα έχουν αφενός ενωτικό χαρακτήρα, αλλά και θα είναι περισσότερο «σκληρές» και ποικιλόμορφες από εκείνες των προηγούμενων ετών. Μεταξύ αυτών σκληρά μπλόκα (στη Λάρισα προτείνεται ενιαίο πανθεσσαλικό στον κόμβο της Εθνικής Οδού στο ύψος της Νίκαιας) αλλά και κλείσιμο τελωνείων, λιμανιών ακόμα και αεροδρομίων.

Προτίθενται σε μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση διεκδικώντας σειρά ζητημάτων όπως η μείωση του κόστους παραγωγής, οι δίκαιες και έγκαιρες καταβολές αποζημιώσεων και ενισχύσεων, η στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα που πλήττεται βάναυσα από την ευλογιά και πολλά ακόμη.

