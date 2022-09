Ηράκλειο:Ομιλία Άγγελλου Χανιώτη απο τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

ΟΜΙΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΝΙΩΤΗ // ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ // 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Καβάφης ως ιστορικός της μακράς ελληνιστικής εποχής

Διάλεξη του κ. Άγγελου Χανιώτη

Καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών

Institute for Advanced Study, Πρίνστον

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 19:30,

στον Κήπο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης

(Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7, Ηράκλειο)

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών οργανώνουν διάλεξη με θέμα «Ο Καβάφης ως ιστορικός της μακράς ελληνιστικής εποχής». Ομιλητής ο κ. Άγγελος Χανιώτης, Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Institute for Advanced Study, Πρίνστον. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 19:30, στον Κήπο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7, Ηράκλειο). Θα προλογίσει ο Καθηγητής κ. Αλέξης Καλοκαιρινός, Πρόεδρος της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών/Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η διάλεξη εξετάζει τη μεγαλύτερη ομάδα των «ιστορικών» ποιημάτων του Κ. Π. Καβάφη, που καλύπτουν την περίοδο από τον Αλέξανδρο ως τον Ιουλιανό. Zώντας σε μια «ελληνιστική» πόλη, ο ποιητής επιδεικνύει απαράμιλλη ικανότητα και στο να κατανοεί ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτής της εποχής, όπως η θεατρική συμπεριφορά, η πολυπολιτισμικότητα, ο επαναπροσδιορισμός ταυτοτήτων, τα ασαφή σύνορα των θρησκειών, η απροσδιόριστη προσδοκία μιας αλλαγής σε εποχές κρίσεων. Όπως τα ερωτικά του ποιήματα είναι επιτύμβια επιγράμματα ερωτικών σχέσεων που έχουν σβήσει, έτσι και τα ιστορικά του ποιήματα είναι επιτάφιοι ενός παρελθόντος που, αν και αμετάκλητα νεκρό, τροφοδοτεί τη φαντασία και τη σκέψη.

Ο Άγγελος Χανιώτης είναι Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Institute for Advanced Study στο Πρίνστον. Έχει διατελέσει καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας στα Πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης και της Χαϊδελβέργης, καθώς και εταίρος του All Souls College της Οξφόρδης. Είναι συνεργάτης των ανασκαφών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης στην αρχαία πόλη της Αφροδισιάδας στη Μικρά Ασία και συνδιευθύνει την ανασκαφή της Λύκτου στην Κρήτη. Έχει γράψει και επιμεληθεί πλήθος μελετών που αφορούν την επιγραφική, καθώς και την ιστορία του πολιτισμού, της κοινωνίας και της οικονομίας του ελληνιστικού κόσμου και των ρωμαϊκών επαρχιών στην Ανατολή. Από το 2013 είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Κυριότερα έργα του: War in the Hellenistic World. A Social and Cultural History (2005), Θεατρικότητα και δημόσιος βίος στον ελληνιστικό κόσμο (2009), Η εποχή των κατακτήσεων. Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό, 336 π.Χ. – 138 μ.Χ. (2021).

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών

700 13 Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ.: (+30) 2810 391083

e-mail info@cup.gr

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού

Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7

71202 Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ.: (+30) 2810 283219

https://www.historical-museum.gr/gr/