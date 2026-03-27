Ηράκλειο:Πασχαλινό Παζάρι της Ηλιαχτίδας _30 Μαρτίου – 11 Απριλίου 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ “Η HΛΙΑΧΤΙΔΑ”
Δευτέρα 30/03/2026 – Μ. Σάββατο 11/04/2026
στον πεζόδρομο της οδού Δικαιοσύνης
Ώρες 09:00π.μ. – 21:00μ.μ.

Σας περιμένουμε στο Πασχαλινό μας Παζάρι,
στον πεζόδρομο της οδού Δικαιοσύνης ( απέναντι από το Ζάρα )
από την Δευτέρα 30 Μαρτίου έως και το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου,
από τις 10:00 π.μ. έως τις 21.00 μ.μ.
(Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου 11:00 -18:00
Μ. Σάββατο 11 Απριλίου 10:00 -18:00).

Στο παζάρι μας θα βρείτε
χειροποίητες λαμπάδες φτιαγμένες με αγάπη από τους εθελοντές μας,
διακοσμητικά και δώρα.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας και μέσω του e-shop μας:
https://www.iliahtida.org/eshop/epoxiaka-eidi
Σας περιμένουμε όλους!
Καλό Πάσχα!

