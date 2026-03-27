Διακρατική συνάντηση στη Σεβίλλη των εταίρων του ευρωπαϊκού σχεδίου «rEdESIGN» που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης

Στις 17 και 18 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη η τρίτη (3η) δια ζώσης συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου “rEdESIGN” που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης .

Το ευρωπαϊκό σχέδιο με τίτλο: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές για βιώσιμα συστήματα τροφίμων» και με ακρωνύμιο «rEdESIGN» υλοποιείται από το τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης,

ως επικεφαλής εταίρος, στο πλαίσιο του προγράμματος Single Market Program (SMP) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και Εκτελεστική Επιτροπή Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA)

Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2024 και είναι συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών και συμπεριλαμβάνεται στα τέσσερα (4) σχέδια που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης: SMP-COSME-2023-RESILIENCE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα σε περιοχές της Κρήτης

(Ελλάδα), της Σικελίας (Ιταλία) και της Ανδαλουσίας (Ισπανία), μέσω της οικοδόμησης ενός ευρωπαϊκού δικτύου περιφερειακών και τοπικών αρχών με συγκλίνουσες προτεραιότητες για την κοινωνική οικονομία και τη δημιουργία χώρου και ευκαιριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για μάθηση και συνεργασία.

Στο σχέδιο “rΕdΕSIGN” εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης, επιπρόσθετα συμμετέχουν πέντε (5) εταίροι και ένας (1) συνδεδεμένος εταίρος (PRODETURE S.A./ Ισπανία):

1. Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (ΕΚΚΑ) από το Ρέθυμνο

2. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Σεβίλλης (CCSEV)

3. Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης Dos Hermanas (Σεβίλλη)

4. Ομάδα Τοπικής Δράσης – GAL Metropoli Est (Παλέρμο/ Σικελία) που αποτελείται από 15 δήμους και 17 ιδιωτικούς φορείς.

5. Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης CASTELDACCIΑ (Σικελία)

Οι εταίροι του έργου εργάζονται πάνω σε μια σειρά αρθρωμένων δραστηριοτήτων που ομαδοποιούνται σε έξι (6) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ). ΠΕ1: Διαχείριση Σχεδίου, Διασφάλιση Ποιότητας και Αξιολόγηση. ΠΕ2: Βιβλιογραφική ανασκόπηση και συλλογή γνώσεων για την υφιστάμενη κατάσταση. ΠΕ3: Ανάπτυξη Δικτύων και Ανάπτυξη Ικανοτήτων. ΠΕ4: Επιτόπιες επισκέψεις και πρακτική εκπαίδευση. ΠΕ5: Συστάσεις πολιτικής και ΠΕ6: Διάδοση, Εκμετάλλευση, Επικοινωνία (DEC).

Σκοπός της 3ης διακρατικής συνάντησης των εταίρων ήταν η αποτίμηση των πεπραγμένων και των παραδοτέων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο συντονισμός των τελικών δράσεων το έργου. Στην παρούσα φάση οι εταίροι του έργου εστίασαν περισσότερο στην διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής όπως προβλέπει και το πακέτο εργασίας 5, με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας, να τονίζουν την αναγκαιότητα δημιουργίας προτάσεων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εμπλεκόμενων με την κοινωνική οικονομία επιχειρήσεων.

Στα προηγούμενα πακέτα εργασίας στόχος ήταν ο εντοπισμός επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων στην ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, Επιμελητήριο Χανίων, Επιμελητήριο Ηρακλείου) η δημιουργία δικτύου (transnational workshop Palermo, Seville,

Crete) μεταξύ τους καθώς και η συλλογή τόσο καλών πρακτικών όσο και προβληματικών πεδίων δράσης που χρήζουν επίλυση (onsite visits, training sessions) με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας των δράσεων αυτών και την δημιουργία προτάσεων πολιτικής προς βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Το έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους 2026.

Να σημειωθεί ότι το έργο «rEdESIGN» αποτελεί συνέχεια δύο προηγούμενων ευρωπαϊκών δράσεων στις οποίες συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης το έργο MOVING (Αξιοποίηση των ορεινών περιοχών δια μέσου της διασυνδεσιμότητας και της Πράσινης Ανάπτυξης) και το έργο DTRaIN (Εφαρμογή της Σχεδιαστικής Σκέψης στην επιχειρηματικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα).

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν το μόνιμο στέλεχος, κα Τσεκούρα Δήμητρα και η εξωτερική συνεργάτης του έργου rEdESIGN Καψή Ιωάννα.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.