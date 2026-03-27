Κρήτη:Ολοκλήρωση Εργαστηρίου Συμβουλευτικής και Προσωπικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης Ανέργων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Εργαστήριο Συμβουλευτικής & Προσωπικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης Ανέργων που υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του «Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης» ο οποίος έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+.

Το εργαστήριο αποτέλεσε ένα ολοκληρωμένο βιωματικό πρόγραμμα ομαδικής υποστήριξης, σχεδιασμένο για άτομα που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας ή σε φάση επαγγελματικής μετάβασης.

Στόχος της δράσης ήταν η ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας των συμμετεχόντων/ουσών, η αναγνώριση των προσωπικών τους δυνατοτήτων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που συμβάλλουν ενεργά στην (επαν)ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Με συντονιστή τον Κωνσταντίνο Φλουρή, Προϊστάμενο Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης.

Το πρόγραμμα απευθύνθηκε σε ανέργους/ες, ανεξαρτήτως διάρκειας ανεργίας, σε άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία επαναπροσδιορισμού της επαγγελματικής τους πορείας, καθώς και σε νέους/ες εκτός εκπαίδευσης και απασχόλησης (NEETs). Η συμμετοχή και η ενεργή εμπλοκή των ωφελούμενων ανέδειξαν την ανάγκη για τέτοιου είδους παρεμβάσεις ενδυνάμωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Η συνολική διάρκεια του εργαστηρίου περιλάμβανε εννέα (9) τετράωρες ομαδικές συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων της εταιρείας συμβούλων ΕΤΑΜ Α.Ε.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων αναπτύχθηκαν θεματικές ενότητες που κάλυψαν κρίσιμους τομείς, όπως η επαγγελματική ταυτότητα και οι στόχοι, η αυτογνωσία και η αυτοεκτίμηση, η διαχείριση άγχους και η ψυχική ανθεκτικότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη, καθώς και οι δεξιότητες επικοινωνίας, διαχείρισης συγκρούσεων και αναζήτησης εργασίας. Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να επεξεργαστούν προσωπικά ζητήματα, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητά τους.

Ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα, οι συμμετέχοντες/ουσες ενίσχυσαν τις γνωστικές τους δεξιότητες σε θέματα αυτογνωσίας, επικοινωνίας και σχεδιασμού επαγγελματικής πορείας, ανέπτυξαν ψυχοκινητικές δεξιότητες μέσα από την εφαρμογή πρακτικών εργαλείων και τεχνικών, ενώ παράλληλα καλλιέργησαν στάσεις που σχετίζονται με την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία, την ενσυναίσθηση και τη διάθεση για συνεχή προσωπική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαμόρφωση προσωπικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και τη συμμετοχή σε επαγγελματικές συνεντεύξεις.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εργαστηρίου επιβεβαιώνει τη σημασία της παροχής στοχευμένων δράσεων συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης, που ενισχύουν ουσιαστικά την απασχολησιμότητα και την κοινωνική ένταξη των πολιτών.

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενδυναμώνουν το ανθρώπινο δυναμικό και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, συμβάλλοντας ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Για περισσότερες πληρφορίες σχετικά με τις δράσεις του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://pmdaae.crete.gov.gr/.