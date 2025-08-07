Ηράκλειο:Προγραμματισμένη κοπή επικίνδυνων κλαδιών ευκαλύπτων στη συμβολή των οδών Ευαρέστου και Παναγίας Μαλεβή

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, κατά το χρονικό διάστημα από τις 08:00 π.μ. έως τις 10:00 π.μ., πρόκειται να πραγματοποιηθεί η κοπή εξαιρετικά επικίνδυνων κλαδιών ευκαλύπτων στη συμβολή των οδών Ευαρέστου και Παναγίας Μαλεβή, στην περιοχή του Γιόφυρου, στο ανατολικό τμήμα των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Τοποθεσία στον χάρτη

Λόγω των εργασιών και για λόγους ασφαλείας, θα απαιτηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Ευαρέστου και Παναγίας Μαλεβή (ανατολικό παρόχθιο τμήμα του Γιόφυρου).

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.