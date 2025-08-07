ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Προγραμματισμένη κοπή επικίνδυνων κλαδιών ευκαλύπτων στη συμβολή των οδών Ευαρέστου και Παναγίας Μαλεβή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, κατά το χρονικό διάστημα από τις 08:00 π.μ. έως τις 10:00 π.μ., πρόκειται να πραγματοποιηθεί η κοπή εξαιρετικά επικίνδυνων κλαδιών ευκαλύπτων στη συμβολή των οδών Ευαρέστου και Παναγίας Μαλεβή, στην περιοχή του Γιόφυρου, στο ανατολικό τμήμα των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Τοποθεσία στον χάρτη

Λόγω των εργασιών και για λόγους ασφαλείας, θα απαιτηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Ευαρέστου και Παναγίας Μαλεβή (ανατολικό παρόχθιο τμήμα του Γιόφυρου).
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία σας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Κρητική Κατσούνα:Από τα βουνά της Κρήτης στα...

0
Οι αυθεντικές Κρητικές κατσούνες μας επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην...

Κίνδυνος πυρκαγιάς πολύ υψηλός σήμερα Πέμπτη 7...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...

Κρητική Κατσούνα:Από τα βουνά της Κρήτης στα...

0
Οι αυθεντικές Κρητικές κατσούνες μας επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στην...

Κίνδυνος πυρκαγιάς πολύ υψηλός σήμερα Πέμπτη 7...

0
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι, σύμφωνα με...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κρητική Κατσούνα:Από τα βουνά της Κρήτης στα κινηματογραφικά πλατό του Καναδά.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST