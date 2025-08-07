Ηράκλειο:Η Θεατρική Ομάδα Γαρίπας ξεσηκώνει το κοινό και φέτος με το νέο έργο του Μάνου Ταμιωλάκη με τίτλο «Για την Ανάσταση ούτε Λέξη».

Κάτι καλό συμβαίνει στην Γαρίπα…

Η Θεατρική Ομάδα Γαρίπας ξεσηκώνει το κοινό και φέτος με το νέο έργο του Μάνου Ταμιωλάκη με τίτλο «Για την Ανάσταση ούτε Λέξη».

Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική μαύρη κωμωδία, που όμως, εκτός από άφθονο γέλιο, στέλνει σημαντικά μηνύματα και συγκινεί και πάλι, όπως μας έχει συνηθίσει ο Μάνος Ταμιωλάκης στα θεατρικά του έργα.

Η πρεμιέρα του έργου πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο, στην Γαρίπα το Σάββατο 2 Αυγούστου και ακολούθησε και δεύτερη παράσταση την επόμενη, στις 3 Αυγούστου. Την σκηνοθεσία έκανε η Ευδοξία Κλεισαρχάκη, η οποία είχε και τη μουσική επιμέλεια.

Τις δύο παραστάσεις παρακολούθησαν συνολικά πάνω από 1200 άτομα, καθώς και ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος Βασίλης Κεγκέρογλου με τις Αντιδημάρχους Πόπη Αποστολογιωργάκη και Όλγα Δραμουντάνη.

“Η δασκάλα καταφτάνει στο χωριό με τον διαχυτικό και γλυκομίλητο αρραβωνιαστικό της, ο οποίος δηλώνει ότι είναι αρχαιολόγος, όμως στην πραγματικότητα είναι αρχαιοκάπηλος. Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, στον Κάστελλο, έναν λόφο κοντά στη Γαρίπα που είναι γνωστό πως έχει αρχαιότητες.

Οι κόποι του γρήγορα “ανταμοίβονται”, βρίσκει αρχαία και τα κρύβει. Όμως δεν περνάει λίγος καιρός και τον βρίσκουν νεκρό στον Κάστελλο. Ο Πρόεδρος, ο παπάς κι ο Γραμματικός του χωριού αναλαμβάνουν να ενημερώσουν τη δασκάλα και να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Ο μόνος που ξέρει τι έχει συμβεί πραγματικά είναι ο Μιχάλης, όμως δυστυχώς είναι μουγκός… Κι από τότε όλα στο χωριό έρχονται τα πάνω κάτω. Τίποτα πια δεν μένει όπως το ξέραμε”.

Αν θέλετε να μάθετε κι εσείς τι απέγιναν τα αρχαία αλλά κυρίως τι συμβαίνει μετά θάνατον και ποιος κρατάει τα κλειδιά του Παραδείσου θα έχετε τη δυνατότητα το Σάββατο στις 20 Σεπτεμβρίου στις 9 μμ. στο Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκης στο Ηράκλειο.

Όλες οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και την υποστήριξη των Δήμων Μινώα Πεδιάδος και Ηρακλείου, καθώς και του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαρίπας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι συντελεστές του έργου συνιστούν και φέτος να πάρετε χαρτομάντηλα μαζί σας, γιατί αν δεν δακρύσετε απ’ τα γέλια θα δακρύσετε σίγουρα απ’ την συγκίνηση.φωτογραφίες Νίκος Σωμαράκης