Χανιά:Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συμμετοχή της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στο 4ο Street Festival του Ορίζοντα

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], συμμετείχε με επιτυχία στο 4ο Street Festival, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντας», σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων και το Λιμενικό Ταμείο Χανίων, τη Δευτέρα 4 Αυγούστου 2025, στην πλατεία Κατεχάκη, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

Στο πλαίσιο της δράσης «Κοινωνία σε Δράση», η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) λειτούργησε ενημερωτικό περίπτερο, παρέχοντας πληροφορίες και έντυπο ενημερωτικό υλικό στο κοινό σχετικά με:

• την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων

• την επαναχρησιμοποίηση υλικών

• και τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.

Οι πολίτες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), καθώς και για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα (compost και mulch) του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) και τις υπηρεσίες του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Χανίων.

Οι ενημερώσεις πραγματοποιήθηκαν από στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ A.E (OTA), τον κ. Εμμανουήλ Βαρδάκη, Διευθυντή Εναλλακτικής Διαχείρισης, την κα. Στέλλα Λιουδάκη, Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών, την κα. Χριστίνα Τσαμουτσόγλου, Υποδιευθύντρια της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΕΜΑΚ-ΧΥΤΥ Δ/νσης ΧΥΤΥ και την κα. Ιωάννα Βαλυράκη, Κοινωνιολόγο.

Στο πλαίσιο της δράσης, διανεμήθηκαν και τσάντες επαναχρησιμοποίησης, ενισχύοντας το μήνυμα της μείωσης της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης.

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ευχαριστεί θερμά τους διοργανωτές, καθώς και όλους τους πολίτες που επισκέφθηκαν το περίπτερό της, δείχνοντας ενδιαφέρον και θετική διάθεση για ενημέρωση. Η ενημέρωση και η ενεργή συμμετοχή όλων μας αποτελούν βασικά εργαλεία για ένα βιώσιμο και καλύτερο μέλλον.