ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης από την εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα θύματα της ναζιστικής κατοχής στη λεκάνη της Εμπάρου, του Δήμου Βιάννου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η 6η Αυγούστου έχει χαραχθεί βαθιά στην μνήμη της Κρήτης ως ημέρα τιμής και μνήμης για τα θύματα της ναζιστικής κατοχής στη λεκάνη της Εμπάρου, του Δήμου Βιάννου, και ο πρ Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα θύματα της ναζιστικής κατοχής στη λεκάνη της Εμπάρου, του Δήμου Βιάννου

Η 6η Αυγούστου έχει χαραχτεί βαθιά στη συλλογική μνήμη της Κρήτης. Το 1944, η Έμπαρος και τα γύρω χωριά βίωσαν την αγριότητα της ναζιστικής Κατοχής. Οι εκτελέσεις, οι ομηρίες, ο τρόμος – στιγμές που δεν σβήνουν από τη μνήμη των ανθρώπων ούτε από τη συνείδηση της ιστορίας.

Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στη θυσία και τον πόνο ενός τόπου που κράτησε όρθια την αξιοπρέπειά του σε σκοτεινές εποχές και μαζί, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα:
Η Μνήμη δεν ξεθωριάζει. Ο αγώνας για Δικαιοσύνη συνεχίζεται.

Θερμά συγχαρητήρια στην Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου, στον Δήμο Βιάννου και στην Περιφέρεια Κρήτης, που με τη στήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, κρατούν τη μνήμη ζωντανή και δίνουν διαρκώς φωνή στην ιστορική αλήθεια.»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λασίθι:Ξεκάθαρο μήνυμα Μανώλη Μενεγάκη στη συνεδρίαση του...

0
Πολιτική επιλογή μας η διπλή κυκλοφορία – Η ανάπλαση...

Δήμος Ηρακλείου:Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και άρδευσης μεγάλης...

0
Μαζί με τις παρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας, προχωράνε και...

Λασίθι:Ξεκάθαρο μήνυμα Μανώλη Μενεγάκη στη συνεδρίαση του...

0
Πολιτική επιλογή μας η διπλή κυκλοφορία – Η ανάπλαση...

Δήμος Ηρακλείου:Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και άρδευσης μεγάλης...

0
Μαζί με τις παρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας, προχωράνε και...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και άρδευσης μεγάλης κλίμακας στο επίκεντρο σύσκεψης στη Λότζια
Επόμενο άρθρο
Λασίθι:Ξεκάθαρο μήνυμα Μανώλη Μενεγάκη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Παραλιακό μέτωπο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ΑΤΜ: Τι αλλάζει από τις 11 Αυγούστου στη χρήση τους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Νέο τοπία για τις αναλήψεις από ΑΤΜ - Η...

ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη άνω των 10,9 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο

Παπουτσάκης Παπουτσάκης -
Κέρδη άνω των 10,9 εκατ. ευρώ μοίρασε το ΣΚΡΑΤΣ...

Λασίθι:Ξεκάθαρο μήνυμα Μανώλη Μενεγάκη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Παραλιακό μέτωπο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Πολιτική επιλογή μας η διπλή κυκλοφορία – Η ανάπλαση...

Δήμος Ηρακλείου:Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και άρδευσης μεγάλης κλίμακας στο επίκεντρο σύσκεψης στη Λότζια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μαζί με τις παρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας, προχωράνε και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST