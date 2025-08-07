Ηράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης από την εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα θύματα της ναζιστικής κατοχής στη λεκάνη της Εμπάρου, του Δήμου Βιάννου

Η 6η Αυγούστου έχει χαραχθεί βαθιά στην μνήμη της Κρήτης ως ημέρα τιμής και μνήμης για τα θύματα της ναζιστικής κατοχής στη λεκάνη της Εμπάρου, του Δήμου Βιάννου, και ο πρ Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα θύματα της ναζιστικής κατοχής στη λεκάνη της Εμπάρου, του Δήμου Βιάννου

Το 1944, η Έμπαρος και τα γύρω χωριά βίωσαν την αγριότητα της ναζιστικής Κατοχής. Οι εκτελέσεις, οι ομηρίες, ο τρόμος – στιγμές που δεν σβήνουν από τη μνήμη των ανθρώπων ούτε από τη συνείδηση της ιστορίας.

Στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στη θυσία και τον πόνο ενός τόπου που κράτησε όρθια την αξιοπρέπειά του σε σκοτεινές εποχές και μαζί, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα:

Η Μνήμη δεν ξεθωριάζει. Ο αγώνας για Δικαιοσύνη συνεχίζεται.

Θερμά συγχαρητήρια στην Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου, στον Δήμο Βιάννου και στην Περιφέρεια Κρήτης, που με τη στήριξη του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, κρατούν τη μνήμη ζωντανή και δίνουν διαρκώς φωνή στην ιστορική αλήθεια.»