ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Δήμος Ηρακλείου:Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και άρδευσης μεγάλης κλίμακας στο επίκεντρο σύσκεψης στη Λότζια

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μαζί με τις παρεμβάσεις βελτίωσης της καθημερινότητας, προχωράνε και σημαντικά έργα υποδομών του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζοντας την προετοιμασία για κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας και άρδευσης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συγκάλεσε συνάντηση εργασίας στη Λότζια, με την συμμετοχή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υποδομών και Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργου Σισαμάκη, της Γενικής Γραμματέως Μαρίας Σκραφνάκη, του Διευθυντή Έργων της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργου Αγαπάκη, της προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου Χαράς Τριαματάκη και του Ειδικού Συμβούλου Σπύρου Δοκιανάκη.

Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν τα φράγματα Δαφνών και Ασιτών – Πρινιά στον Ξηροπόταμο, τα φράγματα Λαδούκου (στον Μερτιώτη, παραπάταμο του Γιόφυρου) και Γιόφυρου στον ομώνυμο ποταμό καθώς και η κατασκευή αρδευτικού δικτύου αξιοποίησης του επεξεργασμένου νερού που θα παράγεται από την μονάδα Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΗ, η οποία ήδη κατασκευάζεται. Έργα με πολύπλευρα οφέλη για την πόλη και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου, με θετική επίπτωση στην πολεοδόμηση των δυτικών συνοικιών και καθοριστική συμβολή στην ενίσχυση του πρωτογενή τομέα της παραγωγής.

Όπως επισημάνθηκε, οι ολοκληρωμένες μελέτες του φράγματος του Λαδούκου και του αρδευτικού δικτύου με αξιοποίηση του νερού που θα παράγεται από την προσθήκη Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Ηρακλείου της ΔΕΥΑΗ, πρόκειται να υποβληθούν από την Περιφέρεια Κρήτης, με τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, στην πρόκληση για αρδευτικά έργα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Για τα υπόλοιπα έργα, εξετάστηκαν διάφορα δεδομένα και παράμετροι σχετικά με τον διαφορετικό βαθμό ωριμότητας των μελετών και των απαιτούμενων εγκρίσεων και δρομολογήθηκε η επίσπευση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην πραγματοποίησή τους.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης από την εκδήλωση μνήμης και...

0
Η 6η Αυγούστου έχει χαραχθεί βαθιά στην μνήμη της...

Ηράκλειο:Η Θεατρική Ομάδα Γαρίπας ξεσηκώνει το κοινό...

0
Κάτι καλό συμβαίνει στην Γαρίπα… Η Θεατρική Ομάδα Γαρίπας ξεσηκώνει...

Ηράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης από την εκδήλωση μνήμης και...

0
Η 6η Αυγούστου έχει χαραχθεί βαθιά στην μνήμη της...

Ηράκλειο:Η Θεατρική Ομάδα Γαρίπας ξεσηκώνει το κοινό...

0
Κάτι καλό συμβαίνει στην Γαρίπα… Η Θεατρική Ομάδα Γαρίπας ξεσηκώνει...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Η Θεατρική Ομάδα Γαρίπας ξεσηκώνει το κοινό και φέτος με το νέο έργο του Μάνου Ταμιωλάκη με τίτλο «Για την Ανάσταση ούτε Λέξη».
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης από την εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα θύματα της ναζιστικής κατοχής στη λεκάνη της Εμπάρου, του Δήμου Βιάννου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST