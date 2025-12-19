ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηράκλειο:Συνεχίζονται τα προβλήματα υδροδότησης από τη διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου Αποσελέμη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Τρίτη 23/12 η επανέναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου του Αποσελέμη (που έπρεπε να λειτουργεί από τις 16/12) σύμφωνα με τον Ο.Α.Κ.

Όπως ενημέρωσε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, φορέας διαχείρισης του φράγματος του Αποεσλέμη, η έναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου του Αποσελέμη ενώ ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 16 Δεκεμβρίου, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Εξαιτίας αυτής της εξέλιξης, αναμένεται να συνεχιστούν τα προβλήματα υδροδότησης στην πόλη του Ηρακλείου, στις παρακάτω περιοχές:

• Νέα Αλικαρνασσός
• Πόλη εντός τειχών – περιοχή Λάκκος
• Αγία τριάδα
• Αγία Αικατερίνη

• Θέρισσος
• Μασταμπάς
• Πατέλες
• Κηπούπολη

Εντονότερα προβλήματα αναμένονται στα ψηλά σημεία των παραπάνω περιοχών.

Με στόχο τον όσο το δυνατόν περιορισμό του προβλήματος, απευθύνεται έκκληση από τη ΔΕΥΑΗ προς του πολίτες να χρησιμοποιούν το νερό ορθολογικά, αποφεύγοντας την άσκοπη χρήση του ιδιαίτερα σε εργασίες που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού (πλύσιμο αυλών, αυτοκινήτων κλπ).

Περισσότερες πληροφορίες για τη διανομή νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ. Όπως είναι αντιληπτό η κατάσταση αυτή έχει επιφέρει αυξημένο φόρτο στο τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑΗ, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή πολλές φορές η άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών.

Για το λόγο αυτό ζητούμε την κατανόησή τους και την όσο το δυνατόν συντομότερη αναφορά του προβλήματός τους, όταν επικοινωνούν με τη ΔΕΥΑΗ.

Team Πολ. Κρήτης
