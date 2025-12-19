ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Hράκλειο:Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «Ανάπλαση της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης Χερσονήσου»

Στην αναβάθμιση και τη λειτουργική ανασυγκρότηση της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμανιού Χερσονήσου και των εν γένει λιμενικών εγκαταστάσεων προχωρούν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου και ο Δήμος Χερσονήσου, με την υπογραφή της σύμβασης για την «Ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου».

Η σύμβαση υπογράφηκε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την επίσημη εκκίνηση ενός έργου που εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 8.000.000,00 ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 16975 “Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Περιφερειακών Λιμένων” και εκτελείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων, Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ20), με ανάδοχο την εταιρεία ΤΕΜΕΡ Α.Ε.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με τίτλο «Ένταξη του Έργου με τίτλο “Ανάπλαση, αντιδιαβρωτική προστασία της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου και προστασία λιμένα έναντι προσάμμωσης” – Δράση 16975» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5158710). Το έργο υλοποιείται με εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Με την υπογραφή της σύμβασης αρχίζει επίσημα η διαδικασία υλοποίησης ενός σημαντικού έργου, που ενισχύει τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την αισθητική εικόνα της χερσαίας λιμενικής ζώνης.

«Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον Δήμο Χερσονήσου και για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο» ανέφερε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει: «Το έργο προχωρά με σαφές θεσμικό πλαίσιο, συγκεκριμένες προδιαγραφές και πλήρη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Με συνέπεια και συνεργασία, προχωρούμε στην υλοποίηση μιας παρέμβασης που αναβαθμίζει ουσιαστικά τη χερσαία λιμενική ζώνη και υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Κύρια επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής είναι η εκτέλεση αυτού του σημαντικού έργου στο συντομότερο δυνατό χρόνο και με την ελάχιστη επιβάρυνση της περιοχής.

Για το σκοπό αυτό θα συνεργαστούμε στενά με τις αρμόδιες αρχές και τους επαγγελματίες της χερσαίας λιμενικής ζώνης της οδού Αγίας Παρασκευής».

Team Πολ. Κρήτης
