Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τη λειτουργία της Νευρολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής

Ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης

(υπ’ αριθμόν 542η/18-12-2025 τακτική Συνεδρίαση)

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης υιοθετεί ομόφωνα το ψήφισμα της υπ’ αριθμόν 7ης/17-12-2025 Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τη δυσλειτουργία της Νευρολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο έχει ως ακολούθως:

«Ψήφισμα της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά τη συνεδρίασή της στις 17/12/2025 συζήτησε εκτενώς το πρόβλημα της Νευρολογικής Κλινικής και εξέφρασε την έντονη αντίθεση και τη βαθιά ανησυχία της για τη μαζική παραίτηση

τριών εξαιρετικών και ιδιαίτερα έμπειρων Επιμελητών της Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, επιστημόνων με υψηλό ήθος, πολυετή εξειδίκευση σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία και αξιοσημείωτη προσφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στην εκπαίδευση.

Οι παραιτήσεις αυτές οφείλονται στην εντολή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) για αναγκαστική μετακίνησή τους με σκοπό την κάλυψη εφημεριών στη Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τη Διεύθυνση της Κλινικής για ανεύρεση λύσεων και χωρίς τη συναίνεση των ιδίων.

Τέτοιου είδους αποφάσεις θέτουν σε σοβαρή επισφάλεια την ομαλή λειτουργία των Πανεπιστημιακών Κλινικών, καθώς αποφασίζονται ερήμην των θεσμικά αρμόδιων Διευθύνσεών τους, παρακάμπτοντας την ιεραρχία και υπονομεύοντας την απρόσκοπτη άσκηση της εκπαιδευτικής, κλινικής και ερευνητικής αποστολής της Ιατρικής Σχολής.

Ειδικότερα, η Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου αποτελεί διαχρονικά πρότυπο κλινικής και κέντρο ακαδημαϊκής αριστείας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, παρέχοντας τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας σε πληθώρα γνωστικών πεδίων.

Η αναγνωρισμένη αυτή πορεία οφείλεται στην εξαιρετική Διεύθυνσή της, στο υψηλό επίπεδο των μελών ΔΕΠ και των Επιμελητών της, καθώς και στην εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της σε τεχνολογίες και γνωστικά αντικείμενα αιχμής.

Η οξεία αποδυνάμωση της Κλινικής μέσω της απομάκρυνσης και τελικά παραίτησης προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της και δυσαναπλήρωτα κενά με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών, στην εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών και φοιτητών και στο ερευνητικό έργο της Κλινικής.

Η Συνέλευση της Ιατρικής αιτείται:

(α) Tην άμεση ανάκληση των σχετικών μετακινήσεων, οι οποίες, χωρίς να παρέχουν μόνιμη και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα, δημιουργούν ένα νέο, σοβαρότερο ζήτημα, θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της μοναδικής Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του νησιού και το μοναδικό έργο που επιτελείται σε αυτήν.

(β) Την άμεση έναρξη ουσιαστικού και δεσμευτικού θεσμικού διαλόγου της 7ης ΥΠΕ με την Κοσμητεία της Ιατρικής Σχολής, τη Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και τη Διεύθυνση της Νευρολογικής Κλινικής,

προκειμένου να δοθούν μόνιμες και βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα στελέχωσης, χωρίς πρακτικές εξαναγκασμού που οδηγούν σε παραιτήσεις και αποδόμηση δομών αριστείας. Άλλωστε η Ιατρική Σχολή έχει διαχρονικά αποδείξει τη στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Τέλος, η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής θεωρεί ότι η ανοχή σε τέτοιες αποφάσεις δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το σύνολο των Πανεπιστημιακών Κλινικών και καλεί τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης να λάβει θέση επί του ζητήματος,

αναγνωρίζοντας ότι η πρακτική των ακούσιων μετακινήσεων συνιστά παρέμβαση στο θεσμικό ρόλο της Ιατρικής Σχολής επί της λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Κλινικών και υπονομεύει την ακαδημαϊκή αυτοτέλεια του Ιδρύματος.»