Ηράκλειο:Συνελήφθησαν δύο άτομα για απόπειρα ληστείας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας στο Ηράκλειο

Συνελήφθησαν χθες (03.02.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, δύο (2) ημεδαποί ηλικίας 22 και 29 ετών κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας σε βάρος 62χρονου επίσης ημεδαπού.

Ειδικότερα, προχθές (02.02.2026) οι δύο ημεδαποί επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο προσέγγισαν τον 62χρονο ο οποίος επέβαινε επίσης σε όχημα και με τη χρήση σωματικής βίας και απειλών επιχείρησαν να τον εξαναγκάσουν να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Από διενεργουμένη προανάκριση του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου ταυτοποιήθηκαν οι δύο ημεδαποί οι οποίοι αναζητήθηκαν και συνελήφθησαν ενώ κατασχέθηκε και το όχημα ως μέσω τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
