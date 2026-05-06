Δήμος Χερσονήσου:2ο Μαθητικό Τουρνουά Beach Volley

Το 2ο Μαθητικό Τουρνουά Beach Volley διοργανώνει η ΔΑΜΑΛ Α.Ε. με την υποστήριξη του Δήμου Χερσονήσου. Το τουρνουά πραγματοποιείται την Παρασκευή 8 Μαΐου στην παραλία Ποταμός στα Μάλια. Η διοργάνωση έχει ως στόχο την προώθηση του αθλητισμού, της συνεργασίας και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών του Δήμου.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

09:00 – Άφιξη μαθητών από σχολεία του Δήμου Χερσονήσου

09:30 – Έναρξη αγώνων Beach Volley

Κατά την τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, ενώ στο τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν οι απονομές κυπέλλων στις νικήτριες ομάδες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρευρίσκεται ιατρός, ενώ στους συμμετέχοντες και στους παρευρισκόμενους θα διανέμεται νερό, χυμός και σάντουιτς, με στόχο την ασφαλή και άνετη συμμετοχή όλων.

Η κλήρωση για τα ζευγάρια του τουρνουά θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 06 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων (25ης Μαρτίου 17). Η διαδικασία είναι ανοιχτή και όποιος επιθυμεί μπορεί να παρευρεθεί.

«Το μαθητικό τουρνουά Beach Volley αποτελεί μια γιορτή αθλητισμού και νεανικής ενέργειας. Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή, την ομαδικότητα και την υγιή άμιλλα των παιδιών μας» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε εκδηλώσεις που προάγουν τον αθλητισμό και αναδεικνύουν τον Δήμο Χερσονήσου ως τόπο δημιουργίας και ευκαιριών για τη νέα γενιά».