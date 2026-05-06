Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Χερσονήσου:2ο Μαθητικό Τουρνουά Beach Volley

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το 2ο Μαθητικό Τουρνουά Beach Volley διοργανώνει η ΔΑΜΑΛ Α.Ε. με την υποστήριξη του Δήμου Χερσονήσου. Το τουρνουά πραγματοποιείται την Παρασκευή 8 Μαΐου στην παραλία Ποταμός στα Μάλια. Η διοργάνωση έχει ως στόχο την προώθηση του αθλητισμού, της συνεργασίας και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών του Δήμου.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης
09:00 – Άφιξη μαθητών από σχολεία του Δήμου Χερσονήσου
09:30 – Έναρξη αγώνων Beach Volley

Κατά την τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, ενώ στο τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν οι απονομές κυπέλλων στις νικήτριες ομάδες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρευρίσκεται ιατρός, ενώ στους συμμετέχοντες και στους παρευρισκόμενους θα διανέμεται νερό, χυμός και σάντουιτς, με στόχο την ασφαλή και άνετη συμμετοχή όλων.

Η κλήρωση για τα ζευγάρια του τουρνουά θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 06 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων (25ης Μαρτίου 17). Η διαδικασία είναι ανοιχτή και όποιος επιθυμεί μπορεί να παρευρεθεί.

«Το μαθητικό τουρνουά Beach Volley αποτελεί μια γιορτή αθλητισμού και νεανικής ενέργειας. Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή, την ομαδικότητα και την υγιή άμιλλα των παιδιών μας» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε εκδηλώσεις που προάγουν τον αθλητισμό και αναδεικνύουν τον Δήμο Χερσονήσου ως τόπο δημιουργίας και ευκαιριών για τη νέα γενιά».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Θλίψη και σοκ στην Κρήτη για την...

0
Βαρύ πένθος, σοκ και βαθιά αναστάτωση έχει προκαλέσει στο...

Βεντέτα στην Κρήτη: Δύο χρόνια «έδειχνε» τον...

0
Βαθιά αναστάτωση και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία...

Θλίψη και σοκ στην Κρήτη για την...

0
Βαρύ πένθος, σοκ και βαθιά αναστάτωση έχει προκαλέσει στο...

Βεντέτα στην Κρήτη: Δύο χρόνια «έδειχνε» τον...

0
Βαθιά αναστάτωση και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Θλίψη και σοκ στην Κρήτη για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδάρα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST