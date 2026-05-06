Βεντέτα στην Κρήτη: Δύο χρόνια «έδειχνε» τον δολοφόνο του ο 21χρονος Νικήτας

Βαθιά αναστάτωση και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αμμουδάρας Ηρακλείου η αιματηρή υπόθεση με θύμα τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από ένοπλη επίθεση που αποδίδεται σε 54χρονο άνδρα.

Η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με παλαιότερη τραγωδία, καθώς πριν από τρία χρόνια ο 54χρονος είχε χάσει τον μοναχογιό του, Γιώργο Παρασύρη, σε τροχαίο δυστύχημα. Στο ίδιο όχημα επέβαινε και ο Νικήτας, τον οποίο ο πατέρας του αδικοχαμένου νέου φέρεται να θεωρούσε υπεύθυνο για το συμβάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν ήταν πρόσφατη. Ο 21χρονος, όπως αναφέρεται, είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στις Αρχές, εκφράζοντας φόβους για τη ζωή του και καταγγέλλοντας απειλητικές συμπεριφορές σε βάρος του. Συγγενικά του πρόσωπα υποστηρίζουν ότι είχαν γίνει συνολικά τέσσερις αναφορές, χωρίς ωστόσο να αποτραπεί η τραγική κατάληξη.

Ενδεικτικό της κλιμάκωσης της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 54χρονος είχε κατηγορηθεί τα Χριστούγεννα του 2024 για απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του νεαρού. Τότε, το θύμα είχε φέρεται να περιγράψει πως, επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Γάζι έπειτα από βραδινή έξοδο, δέχθηκε επίθεση, η οποία κατέληξε σε πυροβολισμό και σοβαρό τραυματισμό του.

Ως προς το νέο αιματηρό περιστατικό, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε σε πολυσύχναστο σημείο της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου, στην Αμμουδάρα, μπροστά στα μάτια περαστικών και αυτοπτών μαρτύρων. Κατά τις ίδιες πηγές, προηγήθηκε σύγκρουση ή παρεμπόδιση των οχημάτων των δύο ανδρών, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση.

Ο 21χρονος φέρεται να επιχείρησε να απομακρυνθεί και να αναζητήσει καταφύγιο σε κοντινό κατάλυμα, ωστόσο ο 54χρονος τον καταδίωξε και άνοιξε πυρ. Από τους πυροβολισμούς ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέρρευσε στο οδόστρωμα.

Λίγη ώρα μετά το περιστατικό, ο 54χρονος παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία εξετάζει μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.

Το τραγικό αυτό συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο το τροχαίο δυστύχημα που είχε στοιχίσει τη ζωή στον 17χρονο Γιώργο Παρασύρη. Ο άτυχος νέος επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Νικήτας, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Ο 17χρονος είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά και, παρά τη μάχη που έδωσε επί 19 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο διάστημα που ακολούθησε, ο πατέρας του άτυχου ανήλικου φαίνεται πως δεν αποδέχθηκε ποτέ την απώλεια του παιδιού του, με την υπόθεση να οδηγείται σε μια αλυσίδα βίας που κορυφώθηκε με τον θάνατο του 21χρονου.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις, την ώρα που οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση μιας υπόθεσης που επαναφέρει με δραματικό τρόπο το ζήτημα της βεντέτας και της αυτοδικίας στην Κρήτη.