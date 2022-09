Ηράκλειο:Τέχνη Καθ’ Οδόν 2022.Το πρόγραμμα της Πέμπτης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

21:30 – 23:30 Συναυλία: «…Και του καιρού και πάντα» με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη

Με βάση τα τραγούδια του Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη, η Ελληνική μουσική παράδοση ανταμώνει την Rock σκηνή της χώρας μας και οι Ρεμπέτες της Σμύρνης τους συνθέτες του σήμερα, παρουσιάζονται εναρμονισμένα στιγμές που διακλαδώνονται στο χρόνο και δοσμένες με σύγχρονες μουσικές ενορχηστρώσεις που εναλλάσσουν ηλεκτρισμό και ατμόσφαιρα.

Η αρχέγονη Λύρα, το κλαρίνο η γκάιντα και το Λαούτο μπλέκονται στην Ηλεκτρική κιθάρα το κόντρα μπάσο και την δυναμική της drums χαρίζοντας ένα πλούσιο αμείωτο αποτέλεσμα σπάζοντας στερεότυπες αντιλήψεις γύρω από την δομή που για κάποιους πρέπει να έχουν τα τραγούδια μας, σε ένα πρόγραμμα που κρατάει το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο από την αρχή μέχρι το τέλος.

Συντελεστές: Μιχάλης Παχάκης (Τζουρά & λαούτο), Δημήτρης Νεονάκης (Ηλεκτρική Κιθάρα), Μιχάλης Μπουτσάκης (Ηλεκτρικό Μπάσο), Αλέξανδρος Κανακάκης (Πνευστά), Μιχάλης Δασκαλάκης (Ακουστική Κιθάρα), Νικόλας Χριστόπουλος (Τύμπανα), Μάνος Τσιριγωτάκης (Ηχοληψία)

ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

11:00 – 12:00 Ανοικτές Ξεναγήσεις στην Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη: Με αφορμή το Τέχνη Καθ’ Οδόν 2022 η «Β.Δ.Β.» πραγματοποιεί ανοικτές ξεναγήσεις για το κοινό.

ΑΙΘΡΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (Λιοντάρια)

21:15 – 23:00 Tangoneón – χορευτικές αγκαλιές στην καρδιά της πόλης!!!

Ο γρήγορος ρυθμός του κέντρου της πόλης σταματάει και ο χρόνος διαστέλλεται μέσα από ζεστές χορευτικές αγκαλιές. Μια μικρή γεύση από τον μαγικό χορό του αργεντίνικου tango.

Συντελεστές: Χορευτές, μέλη και φίλοι του πολιτιστικού συλλόγου Tangoneón

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ

19:00 – 21:00 «Ο Ορφέας και το φεγγαρομεγάλωμα» της Ζαμπίας Λαζανάκη από την Ομάδα Βιβλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» Ν. Ηρακλείου.

Πρόκειται για μια διαδραστική αφήγηση του παραμυθιού με την διάνθιση θεατρικού παιγνιδιού και την εικαστική συμμετοχή των ίδιων των παιδιών.

Λίγα λόγια για το παραμύθι: Ο Ορφέας και το Φεγγαρομεγάλωμα της Ζαμπίας Λαζανάκη με εικονογράφηση της Κατερίνας Στρατήγη των εκδόσεων «Γραφομηχανή» είναι ένα μαθηματικό παραμύθι φιλαναγνωσίας με όλα τα μικρά και σπουδαία κομμάτια μας που συναντάμε στα βιβλία!

Ο πρωταγωνιστής μας, ο μικρός Ορφέας, προσπαθεί να διαβάσει το καινούργιο βιβλίο του. Κάθε βράδυ! Κάθε βράδυ σαν επαναλαμβανόμενη εξίσωση στην αριθμητική. Αλλά και κάθε βράδυ, με τη λαμπερή παρέα αστεριών να τον συνοδεύει.

Γιατί, όμως, ο Ορφέας ποτέ δεν καταφέρνει να θυμηθεί το πού έχει σταματήσει, οπότε διαβάζει και ξαναδιαβάζει το βιβλίο του από την αρχή; Και τ’ αστέρια του, γιατί κάθε βράδυ γίνονται όλο και περισσότερα; Κι ακόμη, γιατί τα προβατάκια χορεύουν με τις ακρίδες; Γιατί φτιάχνουν γλυκό σταφύλι και αστέρια από σελιδοδείκτη; Ποια μαγικά ταξίδια γίνονται στις λέξεις των πράσινων δασών και τ’ απέραντου ουρανού;

21:00 – 22:30 Συναυλία: Η Στέλλα Κανετάκη με το γλυκό της ακορντεόν και την μπάντα της θα μας κρατήσουν συντροφιά με γνωστές έντεχνες και ροκ ελληνικές μελωδίες. Μαζί της οι Όλγα Καστρίτση στο πιάνο και ο Μάνος Γιατρομανωλάκης στο τραγούδι και την κιθάρα.

22:30 – 23:30 Συναυλία Flamenco: Μέσα από ένα επιλεγμένο ρεπερτόριο δημοφιλών τραγουδιών από τη Λατινική Αμερική και την Ισπανία, το μουσικό σχήμα θέλει να μεταδώσει το πνεύμα της πολιτιστικής πολυμορφίας αυτών των λαών.

Το σχήμα αποτελείται από τους Καρίνα Ιμπάνεθ Λόπεθ (τραγούδι), Μανώλη Σαβιολάκη (κιθάρα), Μάνο Παπαδάκη (κοντραμπάσο)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

16:00 – 19:45 Σεμινάρια πολεμικής και θεραπευτικής τέχνης Tai Chi: Η Ομάδα Νόημα σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό σύλλογο Six Harmonies Praying Mantis διοργανώνει στο πλαίσιο του «Τέχνη Καθ’ Οδόν» 2022 σεμινάρια της πολεμικής αλλά και θεραπευτικής τέχνης του Tai chi από τον δάσκαλο του συστήματος Six Harmonies Praying Mantis Ιωάννη Σφακιανάκη.

Το Tai Chi είναι μια πολεμική τέχνη που χρησιμοποιεί τους φυσικούς νόμους αλλά και την μηχανική του σώματος και την εντάσσει σε ένα πλαίσιο πνευματικότητας και αυτοσυγκέντρωσης οδηγώντας τον πολεμιστή – άνθρωπο να κατανοήσει τους μηχανισμούς του κόσμου και να επινοήσει ή να μάθει τις στρατηγικές που θα τον κάνουν να υπερνικήσει τα εμπόδια της ζωής του.

20:00 – 21:00 Πλουμιστά Παραμύθια: Ιστορίες για θαλασσοκόρες και ψαράδες

Μία καλοκαιρινή θεματική με αέρα θαλασσινό! Σκοποί νησιώτικοι και παραμύθια μαγικά και ευτράπελα!

Επιμέλεια – αφήγηση: Ευαγγελία Ορφανουδάκη

Μουσική: Αλέκος Φανουράκης

21:15 – 23:30 Συναυλία: Γιώργος Ρασούλης and the band

Ο Γιώργος Ρασούλης και η μπάντα του σε μια Ελληνική Ροκ συναυλία!

Συντελεστές: Γιώργος Ρασούλης (κιθάρα, τραγούδι), Όμηρος Αθανασάκης (τύμπανα), Νίκος Φραντζεσκάκης (μπάσο), Αλέξανδρος Ρασούλης (Ηλεκτρικές Κιθάρες), Γιώργος Λιακάκης (ηλεκτρική κιθάρα)

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΚΚΟΥ

21:00 – 23:30 Συναυλία κρητικής μουσικής με τον Γιώργο Ξυλούρη (Καντρής)

Μία συναυλία γεμάτη από νότες παραδοσιακής κρητικής μουσικής και νεότερων ακουσμάτων!

Συντελεστές: Σαλούστρος Μανώλης (λαούτο), Αποστολάκης Δημήτρης (λαούτο), Παναγιωτάκης Μηνάς (κρουστά), Ραφαήλ Συσουδάκης (μαντολίνο, ασκομαντούρα)

ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ (ΘΕΑΤΡΑΚΙ)

21:00 Θεατρική Παράσταση: «Στα Μονοπάτια της Μικράς Ασίας» από το Σύλλογο «Ίριδα»

Η παράσταση είναι μια διαδρομή από τη ζωή των Ελλήνων στη Μικρά Ασία και τις μνήμες τους κατόπιν στην Ελλάδα. Εννέα ηθοποιοί επί σκηνής, μέλη του Συλλόγου «Ίριδα», ξετυλίγουν ένα κουβάρι με όμορφες άλλα και σπαρακτικές ιστορίες Ελλήνων, μέσα από δραματοποιημένες αφηγήσεις και εικόνες. Γίνονται άλλοτε φορείς και άλλοτε οι ίδιοι οι ήρωες της ιστορίας. Μιας ιστορίας που εδώ και 100 χρόνια παραμένει με ανεξίτηλες τις μνήμες και με ανοιχτές τις πληγές, ενός ελληνισμού, που χάθηκε, αλλά δεν ξεχάστηκε. Η παράσταση βασίζεται στις αρχές του Θεάτρου Ντοκουμέντου.

Στηρίζεται σε πραγματικές μαρτυρίες, αληθινές ιστορίες και γεγονότα, ειπωμένα μέσα από το συναισθηματικό πρίσμα των ηθοποιών. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι λιτά, με λίγα σκηνικά αντικείμενα, που αλλάζουν και αυτά ρόλο και χρήση. Η παράσταση είναι εμπλουτισμένη με παραδοσιακά ακούσματα της Μικράς Ασίας, που θα ακούγονται και α καπέλα από τους ίδιους τους ηθοποιούς, άλλοτε ανακαλώντας μνήμες κι άλλοτε παλεύοντας να αναδυθούν μέσα από αυτές.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία-επιμέλεια κειμένων και σκηνικού χώρου και κοστουμιών: Σοφία Δερμιτζάκη

Υπεύθυνη Παραγωγής και Επικοινωνίας: Ρένια Δρόσου, Πρόεδρος της ΜΚΟ Γυναικών Ίριδα

Παίζουν οι ηθοποιοί / Μέλη του Συλλόγου ΜΚΟ Γυναικών Ίριδα: Κική Αργυρίου, Γεωργία Κασαπάκη, Μαρία Καψετάκη, Μαίρη Κουλούρη, Χρυσή Πετσαλάκη, Κατερίνα Ταμπακάκη, Βέρα Χαντζάκου, Ειρήνη Χατζάκη, Μαργέτα Ψυρρά

Συνεχίζουν και σας περιμένουν να τις επισκεφθείτε: η Έκθεση Χειροτεχνών στην Πλατεία Ελευθερίας, η Έκθεση Φωτογραφίας «Μάτια που νιώθουν, χέρια που μιλούν» στο Πατάρι του Βιβλιοπωλείου της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, η Διαπολιτισμική έκθεση / εργαστήριο «Καμπάνες του Κόσμου» από το Περιπλανώμενο μουσείο των πολιτισμών στο Πάρκο Γεωργιάδη, η Έκθεση Φωτογραφίας «Faces» από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.) στο κτήριο της (Ε.Φ.Ε.Η.) καθώς και η Έκθεση Φωτογραφίας «Φωτογραφία Δρόμου» από την Φωτογραφική ομάδα Αϊ-Γιάννη στην εξωτερική πλευρά του Πάρκου Γεωργιάδη, τα Εργαστήρια Ζωγραφικής και Πηλού στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου και τα εργαστήρια ψηφιδωτού MOSAIC Kid’s Art Lab στο Πάρκο Γεωργιάδη!