Ηράκλειο:Το μήνυμα του Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη, για την Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

«Η 25η Νοεμβρίου, Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αποτελεί ημέρα αφύπνισης, ευθύνης και συλλογικής δράσης. Μας υπενθυμίζει ότι η βία κατά των γυναικών παραμένει μια βαθιά ριζωμένη «πληγή» που μας αφορά όλους.

Σήμερα (και κάθε ημέρα) ενώνουμε την φωνή μας με εκατομμύρια ανθρώπους, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, που αγωνίζονται για ένα μέλλον απαλλαγμένο από κάθε μορφή κακοποίησης. Συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας κουλτούρας μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας.

Με ενότητα, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση, μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν κόσμο χωρίς φόβο, με σεβασμό, με ίσες ευκαιρίες, έναν κόσμο όπου κάθε γυναίκα θα μπορεί να ζει ελεύθερη, με ασφάλεια και αξιοπρέπεια…»