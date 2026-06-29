ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:«Filled Jazz Duet» στο Café – Restaurant «Πλάτανος» με την Έμιλυ Ρουμελή και τον Μιχάλη Λαμπράκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Filled Jazz Duet»
στο Café – Restaurant «Πλάτανος»
με την Έμιλυ Ρουμελή και τον Μιχάλη Λαμπράκη
την Τετάρτη 1 Ιουλίου

Ξεκινούν την Τετάρτη 1η Ιουλίου οι μουσικές καλοκαιρινές βραδιές «με jazz διάθεση» στο Café – Restaurant «Πλάτανος», στην Πλατεία του Αγίου Τίτου, με τη διοργάνωση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Έτσι, την Τετάρτη 10 Ιουλίου, στις 21:15, στον «Πλάτανο» θα βρίσκονται οι «Filled Jazz Duet». Η Έμιλυ Ρουμελή (πιάνο, φωνή) και ο Μιχάλης Λαμπράκης (σαξόφωνο), δύο μουσικοί με πολυετή παρουσία στην καλλιτεχνική σκηνή της Κρήτης, υπόσχονται ένα μοναδικό βράδυ με εξαιρετικές

μουσικές. Οι Filled Jazz Duet θα παρουσιάσουν ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα, με αγαπημένες jazz μελωδίες, διαχρονικά standards και δημιουργικές διασκευές που συνδυάζουν την κομψότητα της jazz με την όμορφη ατμόσφαιρα μιας καλοκαιρινής βραδιάς.

Για το live: 3 ευρώ.
Τηλέφωνο κρατήσεων : 2810-301-854

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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