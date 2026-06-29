«Ο Δήμαρχος Πλατανιά εκπροσώπησε την ΚΕΔΕ στην 40ή Γενική Συνέλευση της Μόνιμης Επιτροπής Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (COPPEM)»

Τον Δήμο Πλατανιά και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) εκπροσώπησε ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μαλανδράκης στην 40ή Γενική Συνέλευση της COPPEM (Μόνιμη Επιτροπή Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2026 ( με Τηλε διάσκεψη) και με τη συμμετοχή εκπροσώπων τοπικών και περιφερειακών αρχών από την Ευρώπη και τις χώρες της Μεσογείου.

Η φετινή Συνέλευση επικεντρώθηκε στη νέα Eυρωμεσογειακή πρωτοβουλία «Euro-Mediterranean Transition: Bridging the Water and Energy Gap – From Policies to Action», με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας των τοπικών αρχών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τους υδάτινους πόρους, την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.

Στην τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος ανέδειξε το ζήτημα του Μη Τιμολογούμενου Νερού (Non-Revenue Water – NRW) ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τους μεσογειακούς δήμους, επισημαίνοντας ότι δεν αποτελεί μόνο τεχνικό αλλά κυρίως ζήτημα χρηστής διοίκησης, οικονομικής βιωσιμότητας, ψηφιακού μετασχηματισμού και ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Δήμου Πλατανιά και της ΔΕΥΑΒΑ, για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης, μέσα από την αξιοποίηση έξυπνων τεχνολογιών, συστημάτων τηλεμετρίας και ψηφιακής παρακολούθησης, ενώ πρότεινε τη δημιουργία ενός ευρωμεσογειακού δικτύου ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης κοινών έργων για τη μείωση των απωλειών νερού και την ενίσχυση της υδατικής ανθεκτικότητας.

Η παρέμβαση του Δημάρχου εντάχθηκε στον ευρύτερο διάλογο για τη διαμόρφωση της νέας στρατηγικής συνεργασίας της COPPEM στον τομέα του Νερού και της Ενέργειας, αναδεικνύοντας τον ενεργό ρόλο της ελληνικής αυτοδιοίκησης αλλά και του Δήμου Πλατανιά, στη διαμόρφωση σύγχρονων ευρωπαϊκών πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προσαρμογή στην κλιματική κρίση.

Ο κ. Μαλανδράκης υπογράμμισε ότι «…..η αντιμετώπιση των προκλήσεων του νερού και της ενέργειας απαιτεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών της Μεσογείου, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δήμων απέναντι στην κλιματική κρίση».

Η συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά στη Γενική Συνέλευση της COPPEM επιβεβαιώνει τον ενεργό του ρόλο στα ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας και τη διαρκή συμβολή του στην προώθηση βιώσιμων λύσεων για τις τοπικές κοινωνίες.