Ηράκλειο:Σε κλίμα συγκίνησης τα εγκαίνια της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χερσονήσου «Μενέλαος Παρλαμάς»

Σε κλίμα συγκίνησης και ιδιαίτερης χαράς πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χερσονήσου «Μενέλαος Παρλαμάς», στον ανακαινισμένο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου, ο οποίος πλέον αποκτά νέα ζωή και ταυτότητα ως ένα σύγχρονο Πολύκεντρο Χερσονήσου.

Η εκδήλωση άρχισε με τον καθιερωμένο Αγιασμό, παρουσία εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, φορέων, εθελοντών, ανθρώπων του πολιτισμού και πλήθους δημοτών που τίμησαν με την παρουσία τους αυτή τη σημαντική στιγμή για τον Δήμο.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης τόνισε ότι η ημέρα ξεπερνά τα όρια μιας απλής τελετής εγκαινίων, καθώς αποτελεί ημέρα βαθιάς συγκίνησης, δικαίωσης και υπερηφάνειας για τον Δήμο.

Αναφερόμενος στη σημασία της νέας Βιβλιοθήκης, σημείωσε ότι πρόκειται για έναν χώρο που δεν είναι απλώς ένας χώρος με βιβλία, αλλά ένας χώρος που «κουβαλά ψυχή», καθώς φέρει το όνομα του σπουδαίου Κρητικού δασκάλου, ερευνητή και πνευματικού ανθρώπου Μενέλαου Παρλαμά.

Με προσωπική αναφορά, ο Δήμαρχος μίλησε για τον Παρλαμά ως δάσκαλο, μέντορα, γείτονα και συγγενή, υπογραμμίζοντας ότι το έργο του αποτελεί παρακαταθήκη που δεν ανήκει μόνο στην Κρήτη αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επισήμανε ότι η απόφαση να φέρει η νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη το όνομά του δεν ήταν απλώς μια επιλογή τιμής, αλλά μια πράξη ευθύνης απέναντι σε έναν άνθρωπο που τίμησε τον τόπο όσο λίγοι.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο μεγάλο στοίχημα της δημιουργίας της Βιβλιοθήκης, τονίζοντας ότι τίποτα δεν θα είχε γίνει χωρίς την αφοσίωση, την εργατικότητα και την ψυχή ανθρώπων που εργάστηκαν αθόρυβα αλλά καθοριστικά. Ευχαρίστησε θερμά τις Μαρία Μανιωράκη, Πόπη Καρβουνάκη και Ιωάννα Τσαγκαράκη για τη συμβολή τους,

καθώς και όλους τους εθελοντές, τις υπηρεσίες του Δήμου και τους ανθρώπους του πολιτισμού που πίστεψαν στο όραμα. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον εικαστικό Μανώλη Θωμακάκη, ο οποίος δώρισε έργα του στη Βιβλιοθήκη, καθώς και στην οικογένεια του κ. Δημήτρη Τρυπάκη για την υποστήριξη της εκδήλωσης. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η Βιβλιοθήκη «δεν είναι ένα έργο που ολοκληρώνεται σήμερα. Είναι ένα έργο που ξεκινά σήμερα», καλώντας τους δημότες να την γεμίσουν με ζωή, φωνές, ιδέες και δημιουργία.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Ειδικός Σύμβουλος Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Χερσονήσου κ. Νίκος Γιγουρτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαχρονική αξία του βιβλίου και των βιβλιοθηκών ως θεσμών που διαφυλάσσουν τη μνήμη, την ιστορία και την πολιτισμική ταυτότητα ενός τόπου, επισημαίνοντας ότι η νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την παιδεία και τον πολιτισμό.

Η φιλόλογος και εθελόντρια Μαρία Μανιωράκη παρουσίασε το χρονικό της δημιουργίας της Βιβλιοθήκης, από τις πρώτες σκέψεις το 2024 μέχρι την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου και λειτουργικού χώρου.

Η κ. Μανιωράκη αναφέρθηκε στο όραμα που μοιράστηκαν από κοινού με τη φιλόλογο Πόπη Καρβουνάκη και στη συστηματική δουλειά που απαιτήθηκε για την οργάνωση και ταξινόμηση της συλλογής. Την εκδήλωση έντυσε μουσικά ο πιανίστας και καθηγητής του Δημοτικού Ωδείου Χερσονήσου κ. Γιάννης Τάρταρης, προσφέροντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα με τις μελωδίες του.

Στο φουαγιέ της Βιβλιοθήκης παρουσιάστηκαν έργα του εικαστικού Hans Peter Wyss, σε συνεργασία με το Μουσείο Λυχνοστάτης, τα οποία θα φιλοξενηθούν στη βιβλιοθήκη από τις 31 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου στην έκθεση με τίτλο «Η Χερσόνησος με τα μάτια του Hans Peter Wyss».

Στους παραβρισκόμενους δόθηκαν παράλληλα δωρεάν βιβλία τοπικής ιστορίας του Δήμου Χερσονήσου, καθώς και παιδικά βιβλία για όλες τις ηλικίες, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Δήμου για την εξοικείωση των παιδιών με την ανάγνωση από τη βρεφική ηλικία.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη «Μενέλαος Παρλαμάς» να αποτελέσει έναν ζωντανό οργανισμό πολιτισμού, που θα εξελίσσεται, θα εμπλουτίζεται και θα μεγαλώνει μαζί με την κοινωνία, φιλοξενώντας δράσεις, εκθέσεις, παρουσιάσεις και συναντήσεις που θα αναδεικνύουν την πολιτιστική δυναμική του Δήμου Χερσονήσου.