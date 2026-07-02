ΚΡΗΤΗ

Πανελλήνιες 2026 – Επιλέγω ΕΛΜΕΠΑ. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – Μάθε τις επιλογές σου!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αν είσαι μαθητής/τρια που συμμετείχε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 ή γονέας, μπορείς να ενημερωθείς για τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τις προοπτικές που σου προσφέρουν για το μέλλον σου. Κλείσε το ραντεβού σου σήμερα στην παρακάτω φόρμα, “Ραντεβού μαθητών/γονέων για τα Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ“.

Εναλλακτικά, το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΛΜΕΠΑ θα παρέχει πληροφόρηση από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 10:00 – 14:00 στο τηλέφωνο 2810379335.
Επίσης, στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, θα διοργανωθεί, από τις 6 έως και τις 10 Ιουλίου 2026, 10:00-13:00 διαδικτυακή ενημερωτική δράση με τίτλο «Επιλέγω ΕΛΜΕΠΑ».

Σειρά online παρουσιάσεων για τις Σχολές του ΕΛΜΕΠΑ

Λίγο πριν τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2026, το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του ΕΛΜΕΠΑ, σας προσκαλεί σε μια σειρά δωρεάν διαδικτυακών ενημερωτικών παρουσιάσεων, αφιερωμένων σε κάθε Σχολή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Επίσης κάθε ημέρα θα περιλαμβάνει σύντομη ενημέρωση από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν βασικές πληροφορίες για τη φοιτητική ζωή, τις παροχές και τις υπηρεσίες υποστήριξης που προσφέρει το Πανεπιστήμιο.

Γνωρίστε τα Τμήματα, τα προγράμματα σπουδών, τις επαγγελματικές προοπτικές και τη φοιτητική ζωή στο ΕΛΜΕΠΑ μέσα από παρουσιάσεις και συζήτηση με μέλη της Aκαδημαϊκής κοινότητας.

Οι παρουσιάσεις απευθύνονται σε μαθητές, γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να λάβουν έγκυρη ενημέρωση και να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές για το ακαδημαϊκό τους μέλλον.
Δευτέρα 6 Ιουλίου | Σχολή Επιστημών Υγείας
Τρίτη 7 Ιουλίου | Σχολή Επιστημών Διοίκησης & Οικονομίας
Τετάρτη 8 Ιουλίου | Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Πέμπτη 9 Ιουλίου | Πολυτεχνική Σχολή
Παρασκευή 10 Ιουλίου | Σχολή Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνολογιών

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται προεγγραφή.

Προθεσμία εγγραφής: 5 Ιουλίου 2026

Ο σύνδεσμος συμμετοχής και η ατζέντα θα αποσταλεί στο email που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Κάντε την εγγραφή σας πατώντας εδώ

Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σου; Γνώρισε το ΕΛΜΕΠΑ, ανακάλυψε τις επιλογές σου και κάνε την αρχή για ένα μέλλον γεμάτο γνώσεις, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.

Σε περιμένουμε!

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