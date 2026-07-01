Ηράκλειο:Σύλληψη 50χρονου μετά από καταγγελία 18χρονης τουρίστριας για βιασμό στα Μάλια

Η νεαρή Βρετανίδα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση έξω από το ξενοδοχείο της – Η ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη έγινε έπειτα από έρευνα και αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού

Τον δρόμο της Δικαιοσύνης παίρνει σοβαρή υπόθεση που καταγγέλθηκε στα Μάλια, με τις αστυνομικές Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα από το Ηράκλειο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση βιασμού σε βάρος νεαρής τουρίστριας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν η 18χρονη Βρετανίδα επέστρεφε στο ξενοδοχείο όπου διέμενε. Όπως ανέφερε η ίδια στους αστυνομικούς, άγνωστος άνδρας την ακινητοποίησε έξω από το κατάλυμα και, ασκώντας της βία, την οδήγησε σε απομονωμένο σημείο, όπου – όπως κατήγγειλε – τη βίασε.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου ξεκίνησαν άμεσα έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Καταθέσεις μαρτύρων, σε συνδυασμό με την ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, οδήγησαν στην ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη.

Ο 50χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εργάζεται ως ιδιωτικός φύλακας (σεκιούριτι) και διαμένει σε περιοχή του Ηρακλείου, εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (30/6).

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για την υπόθεση, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.https://www.neakriti.gr/