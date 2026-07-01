Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ακόμη ένας κύκλος των Σχολών Γονέων από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ι.Α.Κ.Ε.

Με ιδιαίτερα θετικό απολογισμό ολοκληρώθηκε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι Σχολές Γονέων που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης και το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.), με την πολύτιμη υποστήριξη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και τη συνεργασία των οκτώ Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Οι Σχολές Γονέων, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποτέλεσαν έναν ανοιχτό χώρο ενημέρωσης, διαλόγου και υποστήριξης για τους γονείς, δίνοντας απαντήσεις σε σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την ανατροφή, την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία και τη συνολική ανάπτυξη των παιδιών. Ιδιαίτερη στιγμή για το πρόγραμμα αποτέλεσε η παρουσίασή του ως πρότυπο στην ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή κοινότητα σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία.

Κατά τη διάρκεια του κύκλου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 24 συναντήσεις από 17 αξιόλογους επιμορφωτές, σε διαφορετικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν των τοπικών κοινωνιών και δίνοντας τη δυνατότητα σε γονείς από κάθε γωνιά του νομού να συμμετάσχουν δωρεάν στις δράσεις.

Στις επιμορφωτικές συναντήσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 γονείς, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του θεσμού και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη της σύγχρονης οικογένειας. Το έντονο ενδιαφέρον των γονέων και η ενεργή παρουσία τους στις συζητήσεις ανέδειξαν τις Σχολές Γονέων ως μία από τις σημαντικότερες δράσεις δια βίου μάθησης και κοινωνικής ενδυνάμωσης που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου των Σχολών Γονέων αποτελεί για όλους μας ιδιαίτερη ικανοποίηση αλλά και ισχυρό κίνητρο να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά.

Μέσα από τις Σχολές Γονέων δημιουργήσαμε ένα ασφαλές και ανοιχτό περιβάλλον μάθησης, όπου οι γονείς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν δωρεάν από εξειδικευμένους επιστήμονες, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αποκτήσουν πρακτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν στην ανατροφή των παιδιών τους.

Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης επενδύουν σταθερά σε δράσεις με κοινωνικό πρόσημο, που ενισχύουν την οικογένεια, προάγουν τη δια βίου μάθηση και συμβάλλουν στη διαμόρφωση υγιών και ανθεκτικών κοινοτήτων».

Η Περιφέρεια Κρήτης και το ΙΑΚΕ εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους τους επιμορφωτές, τους συνεργαζόμενους Δήμους, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τα σχολεία που φιλοξένησαν τις δράσεις, καθώς και τους χιλιάδες γονείς που αγκάλιασαν τον θεσμό. Με οδηγό την επιτυχημένη πορεία των δύο πρώτων ετών, ο θεσμός των Σχολών Γονέων συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία,

με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση των δράσεων, την κάλυψη νέων θεματικών πεδίων και την επέκτασή του σε ακόμη περισσότερες περιοχές της Κρήτης, ώστε να προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε κάθε οικογένεια που το έχει ανάγκη.