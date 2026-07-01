Ρέθυμνο:Πολιτιστικό Φεστιβάλ Χώνου με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χώνου Δήμου Μυλοποτάμου, πιστός στην παράδοση και στη διαχρονική του προσφορά στον τόπο, διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά το Φεστιβάλ Πολιτιστικών,

Αθλητικών και Θρησκευτικών Εκδηλώσεων, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά, τον αθλητισμό και τις αξίες της τοπικής κοινωνίας.

Οι εκδηλώσεις, οι οποίες συνδιοργανώνονται με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Μυλοποτάμου και τον Σύλλογο Δρομέων Ρεθύμνου, είναι αφιερωμένες στη μνήμη του αδικοχαμένου Νικήστρατου Γεμιστού, θέλοντας να δώσει ηχηρό μήνυμα κατά της βίας και της εγκληματικότητας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες, παραδοσιακά δρώμενα, καλλιτεχνικές βραδιές, καθώς και θρησκευτικές εκδηλώσεις, προσφέροντας στιγμές δημιουργίας, συγκίνησης και συλλογικής συμμετοχής.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χώνου απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους να τιμήσουν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις, συμβάλλοντας στην επιτυχία ενός θεσμού που ενώνει την τοπική κοινωνία, διαφυλάσσει την παράδοση και αποδίδει φόρο τιμής σε ανθρώπους που άφησαν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα.

Η παρουσία όλων θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τον Σύλλογο.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Παρασκευή 3 Ιουλίου

Σήμερον έχει παγωτό, ποπ κορν και μεγάλη οθόνη

Ώρα: 9:30 μ.μ.

Είσοδος ελεύθερη.

Σάββατο 4 Ιουλίου

Θεατρική παράσταση

Το θεατρικό εργαστήρι ΑΓΙΟΥΤΟ του Πέτρου Μπουσουλόπουλου ανεβάζει το έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα».

Είσοδος Ελεύθερη, Ώρα: 8:30 μ.μ.

Αφιερωμένο στη μνήμη του Νικήτα. Στον προαύλιο χώρο του Σχολείου.

Κυριακή 5 Ιουλίου

Ενημέρωση από την «Ηλιαχτίδα»

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων & Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «Ηλιαχτίδα» θα βρίσκεται μαζί μας για ενημέρωση σχετικά με τον μυελό των οστών και τη δυνατότητα εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Ώρα: Από τις 2:00 μ.μ.

Σεμινάριο ΚΑΡΠΑ

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τον σύλλογό μας διοργανώνουν σεμινάριο ΚΑΡΠΑ με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.

Χώρος: Πολιτιστικός Σύλλογος.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ζωή Φλουρή, τηλ. 6977 914526.

Ώρα: 16:00 – 20:00

Θρησκευτικές Εκδηλώσεις

Δευτέρα 6 Ιουλίου

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της Αγίας Κυριακής και λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων της.

Ώρα: 7:00 μ.μ.

Τρίτη 7 Ιουλίου

Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Αγίας Κυριακής μετά των Ιερών Λειψάνων της.

Ώρα: 7:30 π.μ.

Αθλητικές Εκδηλώσεις

Σάββατο 4 Ιουλίου

Πιλάτες

Ορθοσωμική άσκηση με τη μέθοδο πιλάτες με την Τόνια Μανωλακάκη.

Ώρα: 1:00 μ.μ.

10ο Κυνήγι παιχνιδιών, παιχνιδομπερδέματα για μικρούς και μεγάλους!!!

Υπεύθυνη: Μαρία Παπανδρέου.

Ώρα: 2:30 μ.μ.

Κυριακή 5 Ιουλίου

Πεζοπορεία στα μονοπάτια του Χώνους

Υπεύθυνος: Βασίλης Πετούσης.

Ώρα: 8:00 π.μ.

16ος Αγώνας μπάσκετ 3×3 – Διαγωνισμός τρίποντων & βολών

Υπεύθυνοι αγώνων: Μιχάλης Λεμπιδάκης, Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης (Ιερέας Εν. Χώνους).

Ώρα: 12:00 μ.μ.

12ος Αγώνας πινγκ-πονγκ

Υπεύθυνοι αγώνων: Αντώνης Μαρκάκης, Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης (Ιερέας Εν. Χώνους).

Ώρα: 12:00 μ.μ.

9ο Σκακιστικό Φεστιβάλ

Σε συνεργασία με τον Σκακιστικό Όμιλο Ηρακλείου.

Παρουσίαση και εκμάθηση σκακιού από την προπονήτρια Μαρία Παπανδρέου. Ελάτε να γνωρίσουμε αυτό το άθλημα που έχει εισαχθεί πλέον στα σχολεία της χώρας μας και γνωρίζει ανοδική πορεία στον χώρο του αθλητισμού.

Ώρα: 12:30 μ.μ.

Απονομές

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πάρουν αναμνηστικό δίπλωμα.

Τρέχουμε για τη Ζωή

14ο Κρητικό Βόλι

(Αγώνισμα της Μινωικής περιόδου.)

Ο πρώτος νικητής του αγώνα θα τιμηθεί με κύπελλο.

Υπεύθυνοι αγώνων: Μιχάλης Λεμπιδάκης, Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης (Ιερέας Εν. Χώνους).

Ώρα: 4:00 μ.μ.

14ος Φυσιολατρικός αγώνας δρόμου 12.400 μ.

Κατηγορίες: α) Ανδρών γενικής, β) Γυναικών γενικής, γ) Βετεράνων 50 και άνω.

Οι πρώτοι νικητές-τριες θα τιμηθούν με κύπελλο & μετάλλιο.

Υπεύθυνος: Βαγγέλης Καραγιαννάκης.

Ώρα: 6:30 μ.μ.

14ος Αγώνας Δρόμου «Γύρος Χώνους» Νέων 1.300 μ.

(Γυμνασίου – Λυκείου.)

Ώρα: 6:40 μ.μ.

Αγώνας Δρόμου «Γύρος Χώνους» 2.600 μ.

(Άνω των 18 ετών.)

Ώρα: 6:35 μ.μ.

14ος Αγώνας Δρόμου Δημοτικού 500 μ.

Οι 1οι, 2οι και 3οι νικητές θα τιμηθούν με μετάλλια.

Υπεύθυνοι αγώνων: Βαγγέλης Καραγιαννάκης, Μιχάλης Λεμπιδάκης, Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης.

Ώρα: 6:45 μ.μ.

Νεροδρομίες παιδιών 100 μ.

(Με Λαϊνάκια.)

Ώρα: 8:00 μ.μ.

Όλες οι Αθλητικές Εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στη μνήμη του Νικήστρατου Γεμιστού.

Υπεύθυνοι αθλητικών αγώνων

• Βαγγέλης Καραγιαννάκης, τηλ. 6947 522854

• Μιχάλης Λεμπιδάκης, τηλ. 6981 635672

• Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης (Ιερέας Εν. Χώνους), τηλ. 6981 859596

• Μαρία Παπανδρέου, τηλ. 6973 826452

• Τόνια Μανωλακάκη, τηλ. 6942 282180

• Αντώνης Μαρκάκης, τηλ. 6976 964948

• Βασίλης Πετούσης, τηλ. 6945 754548

Δηλώσεις συμμετοχής

• Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές στο σχολείο του χωριού έως & μία ώρα πριν την έναρξη των αγώνων.

• Η συμμετοχή όλων των αγωνιζομένων γίνεται με δική τους ιατρική ευθύνη.

• Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν με αίτηση υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα τους.