ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Συμμετοχή των ΚΕΠ του Δήμου Αγίου Νικολάου στην αποχή της ΠΟΣΕ ΚΕΠ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 76/25-06-2026 απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων ΚΕΠ (ΠΟΣΕ ΚΕΠ), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας προχωρούν σε αποχή διαρκείας από τις διαδικασίες που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων στα υποστελεχωμένα ΚΕΠ και την περαιτέρω επιβάρυνση των εργαζομένων τους.

Ως εκ τούτου, τα ΚΕΠ του Δήμου Αγίου Νικολάου (ΚΕΠ Αγίου Νικολάου και ΚΕΠ Νεάπολης), από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 θα απέχουν από τις διαδικασίες που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως ενδεικτικά:
– Υποθέσεις αδειών οδήγησης.

– Μεταβιβάσεις επιβατικών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων, κλπ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τακτική σύσκεψη των τοπικών στελεχών της Νέας...

0
Στο πλαίσιο του διαρκούς διαλόγου με τα στελέχη της...

Δήμος Ρεθύμνης : Κλειστή από σήμερα μέχρι...

0
Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της εκτέλεσης...

Τακτική σύσκεψη των τοπικών στελεχών της Νέας...

0
Στο πλαίσιο του διαρκούς διαλόγου με τα στελέχη της...

Δήμος Ρεθύμνης : Κλειστή από σήμερα μέχρι...

0
Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της εκτέλεσης...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Πολιτιστικό Φεστιβάλ Χώνου με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Παρέμβαση του Δημάρχου Χερσονήσου στο ΚΑΣ για την παραλία της Ναυάρχου Νεάρχου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τακτική σύσκεψη των τοπικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο με τον Λευτέρη Αυγενάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πλαίσιο του διαρκούς διαλόγου με τα στελέχη της...

Δήμος Ρεθύμνης : Κλειστή από σήμερα μέχρι την Παρασκευή η οδός Καισαρείας στον Πλατανιά, λόγω έργων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Ρεθύμνης ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της εκτέλεσης...

Παρέμβαση του Δημάρχου Χερσονήσου στο ΚΑΣ για την παραλία της Ναυάρχου Νεάρχου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης, συμμετείχε στη συνεδρίαση...

Ρέθυμνο:Ανοικτοί από σήμερα οι προαύλιοι χώροι τριών σχολικών συγκροτημάτων για δωρεάν στάθμευση

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι αρχής γενομένης από σήμερα,...