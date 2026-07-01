Συμμετοχή των ΚΕΠ του Δήμου Αγίου Νικολάου στην αποχή της ΠΟΣΕ ΚΕΠ

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 76/25-06-2026 απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων ΚΕΠ (ΠΟΣΕ ΚΕΠ), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας προχωρούν σε αποχή διαρκείας από τις διαδικασίες που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μονομερή μεταφορά αρμοδιοτήτων στα υποστελεχωμένα ΚΕΠ και την περαιτέρω επιβάρυνση των εργαζομένων τους.

Ως εκ τούτου, τα ΚΕΠ του Δήμου Αγίου Νικολάου (ΚΕΠ Αγίου Νικολάου και ΚΕΠ Νεάπολης), από την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 θα απέχουν από τις διαδικασίες που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως ενδεικτικά:

– Υποθέσεις αδειών οδήγησης.

– Μεταβιβάσεις επιβατικών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων, κλπ.