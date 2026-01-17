ΕΛΛΑΔΑΥΓΕΙΑ

ΙΣΑ: Αύξηση περιστατικών βίας στις δημόσιες δομές υγείας

Ο Σύλλογος ζητά μόνιμη αστυνομική παρουσία στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία.

Την έντονη ανησυχία του για την κλιμακούμενη βία που καταγράφεται στα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της χώρας εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, καθώς υποπίπτουν στην αντίληψή του, όλο και περισσότερες καταγγελίες, για λεκτικές και σωματικές επιθέσεις σε βάρος γιατρών και υγειονομικών.

«Το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία, τα περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς έχουν πολλαπλασιαστεί, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο και απολύτως μη αποδεκτό εργασιακό περιβάλλον για τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και συνθήκες ανασφάλειας για τους ίδιους τους ασθενείς», αναφέρει ο ΙΣΑ.

Υπενθυμίζει ότι μετά από επανειλημμένες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις του, αυστηροποιήθηκε πρόσφατα, το θεσμικό πλαίσιο, για τη βία κατά των υγειονομικών, με αύξηση των προβλεπόμενων ποινών, αναγνωρίζοντας έτσι η πολιτεία τη σοβαρότητα των αδικημάτων που τελούνται εντός δομών υγείας. Παράλληλα ζητά τη μόνιμη και οργανωμένη αστυνομική παρουσία στα μεγάλα εφημερεύοντα νοσοκομεία και μάλιστα προτίθεται να ζητήσει συνάντηση για το θέμα, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη.

«Η βία απέναντι στους γιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή», αναφέρει ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης. Και προσθέτει ότι με τις παρεμβάσεις του ΙΣΑ, το θεσμικό πλαίσιο αυστηροποιήθηκε και οι ποινές αυξήθηκαν. «Ωστόσο, η εφαρμογή του νόμου πρέπει να είναι άμεση και καθολική. Οι γιατροί δεν μπορεί να εργάζονται υπό καθεστώς φόβου. Η Πολιτεία οφείλει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής και να διασφαλίσει ότι οι υγειονομικοί θα εργάζονται με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και σεβασμό».

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

