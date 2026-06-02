ΚΡΗΤΗ

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου

Από: ΠΚ team

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Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ. Οι διακοπές ηλεκτροδότησης εντάσσονται στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του δικτύου.

Στον νομό Ηρακλείου, οι εργασίες θα επηρεάσουν περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Χερσονήσου. Από τις 08:00 έως τις 12:00, διακοπή ηλεκτροδότησης θα σημειωθεί στον Δήμο Ηρακλείου, στην περιοχή της Φοινικιάς, με την παρέμβαση να αφορά τον υποσταθμό του εργοταξίου Βαρδαλαχάκη.

Στον Δήμο Χερσονήσου, από τις 08:00 έως τις 15:00, χωρίς ρεύμα θα μείνουν τμήματα της περιοχής των Γουρνών. Η διακοπή θα επηρεάσει τους υποσταθμούς Φρουδάκη και 7 Κοκκίνη Χάνι, τις οδούς Ερωτοκρίτου και Αρετούσας, καθώς και επιχειρήσεις και αντλιοστάσια της ευρύτερης περιοχής.

Επίσης, από τις 13:00 έως τις 15:00, διακοπή ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί σε τμήμα της περιοχής Κοκκίνη Χάνι και ειδικότερα στην οδό Κωνσταντίνου Καβάφη, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης.

Στο Λασίθι, η διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί από τις 08:00 έως τις 12:30 στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι η Αγκαθιά, η Αμμούδα, ο Ξηρόκαμπος, οι Πισσίδες, τα Κατσίκια, τα Λενικά, ο Ατσιμπράγας, τα Πηγαϊδάκια Ελούντας, καθώς και ξενοδοχεία της Ελούντας και η περιοχή Παράδεισος.

Στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, διακοπή ηλεκτροδότησης θα γίνει από τις 08:00 έως τις 12:00 στον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Η διακοπή αφορά την ευρύτερη περιοχή του αρδευτικού Σαριδάκη, του θερμοκηπίου Σαριδάκη και του Damnoni Beach, στην περιοχή του Μαριού.

Οι πολίτες καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διαχείριση ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων εργασιών. Στα στοιχεία που δόθηκαν γίνεται αναφορά και στον νομό Χανίων, ωστόσο δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένες περιοχές ή ώρες διακοπής.

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