ΙΟΒΕ: Θετική η τροχιά του ελληνικού τουρισμού εκτός των μηνών αιχμής

Παρότι η μέση διάρκεια παραμονής ακολουθεί διεθνώς φθίνουσα πορεία, η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση κατά τους μήνες εκτός σεζόν, παρουσιάζει σημαντική άνοδο.

Ο ελληνικός τουρισμός εισέρχεται σε μια φάση ποιοτικής αναβάθμισης, με κύριο χαρακτηριστικό τη σταδιακή άμβλυνση του προβλήματος της εποχικότητας και τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία επεξεργάστηκε και παρουσίασε το ΙΟΒΕ στην τριμηνιαία του έκθεση, αναδεικνύουν μια σειρά από εξαιρετικά ενθαρρυντικές τάσεις.

Ενίσχυση της τουριστικής κίνησης εκτός καλοκαιριού

Κατά την τριετία 2023–2025, καταγράφεται σαφής και σταθερή αύξηση του μεριδίου των διεθνών αφίξεων που πραγματοποιούνται εκτός του παραδοσιακά «φορτωμένου» τρίτου τριμήνου, ξεπερνώντας τον ιστορικό μέσο όρο της περιόδου 2005–2022.

Αύξηση των τουριστικών εισπράξεων εκτός αιχμής

Μετά το 2022, παρατηρείται αισθητή άνοδος των εσόδων εκτός του τρίτου τριμήνου. Το 2025, το μερίδιο των εισπράξεων αυτών άγγιξε ιστορικά υψηλά επίπεδα, φτάνοντας περίπου το 46% για επισκέπτες από την ΕΕ και σχεδόν το 50% για επισκέπτες εκτός ΕΕ.

Η δυναμική των αγορών εκτός ΕΕ

Οι ταξιδιώτες από τρίτες χώρες επιδεικνύουν διαχρονικά μικρότερη εποχικότητα. Κατά την περίοδο 2011–2019, το μερίδιο των εισπράξεων από χώρες εκτός ΕΕ εκτός του τρίτου τριμήνου κυμαινόταν σταθερά σε υψηλότερα επίπεδα (41%–45%) σε σύγκριση με την ΕΕ (36%–40%), αποτελώντας βασικό μοχλό για την επιμήκυνση της περιόδου.

Άνοδος της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση

Παρότι η μέση διάρκεια παραμονής ακολουθεί διεθνώς φθίνουσα πορεία (λόγω της τάσης για συχνότερα αλλά συντομότερα ταξίδια), η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση κατά τους μήνες εκτός σεζόν παρουσιάζει σημαντική άνοδο. Η δαπάνη αυτή συγκλίνει σταδιακά με τα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφονταν παραδοσιακά μόνο κατά το τρίτο τρίμηνο.

Η διαφορά στη διάρκεια παραμονής μεταξύ της θερινής περιόδου και των υπόλοιπων τριμήνων μειώνεται σταδιακά. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι οι επισκέπτες εκτός αιχμής υιοθετούν πλέον παρόμοια συμπεριφορά με τους παραθεριστές του καλοκαιριού, συμβάλλοντας σε μια πιο ισόρροπη λειτουργία της αγοράς.

ΠΗΓΗ: http://ertnews.gr