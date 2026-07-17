Διακοπές ρεύματος στην Κρήτη το Σάββατο 18 Ιουλίου – Οι ώρες και τα σημεία

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 18 Ιουλίου σε περιοχές των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του ηλεκτρικού δικτύου.

Στο Ηράκλειο

Από 07:30 έως 14:00

Στον Δήμο Ηρακλείου, στη λεωφόρο Κνωσσού, στην περιοχή γύρω από τη Β’ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, καθώς και στην οδό Νάθενα.

Από 08:00 έως 10:00

Στην περιοχή Μεσαμπελιές, στις οδούς Ερυθραίας, Μεσολογγίου, ΕΑΜ, Εμμανουήλ Μανωλοπούλου και Κομοτηνής.

Στη Σητεία

Από 09:00 έως 14:30

Στις περιοχές Κεφάλα και Πέτρας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά την κατανόηση των πολιτών, επισημαίνοντας ότι οι διακοπές είναι απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση των προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών και τη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου ηλεκτροδότησης.