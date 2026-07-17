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«Τουρισμός για Όλους 2026»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Όλα τα ποσά και τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Από: ΠΚ team

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Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», το οποίο προβλέπει vouchers διακοπών από 200 έως 600 ευρώ.

Ο νέος κύκλος διαφοροποιείται από τα προηγούμενα προγράμματα, καθώς θα υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, με στόχο η ενίσχυση να καλύψει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η πρώτη φάση θα αφορά την περίοδο έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και να ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Βασική αλλαγή αποτελεί το γεγονός ότι δεν προβλέπεται νέα ενδιάμεση κλήρωση. Οι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης θα προκύψουν από τις λίστες όσων δεν κληρωθούν στην πρώτη, ώστε να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Στον νέο κύκλο αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια, με στόχο να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι.

Για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στις 21.000 ευρώ, από 19.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στις 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ.

Για τις οικογένειες με παιδιά, τα όρια θα κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις έως τις 58.000 ευρώ.

Προτεραιότητα σε άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες

Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες με παιδιά με αναπηρία, θα εντάσσονται κατά προτεραιότητα και χωρίς εισοδηματικό περιορισμό.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες. Το ποσό θα αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί, από το τέταρτο τέκνο και μετά.

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης των αιτήσεων, τα ποσά ανά κατηγορία δικαιούχων και η διαδικασία συμμετοχής αναμένεται να ανακοινωθούν μαζί με την επίσημη πρόσκληση του προγράμματος.

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